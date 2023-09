O con lui o mi ritiro: Eden Hazard in Serie A | Ultimo bivio della sua vita

Il calciatore belga è rimasto svincolato anche dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Tanti dubbi e un’idea.

La sessione estiva di calciomercato in tutti i principali campionati europei è terminata ed ora è rimasto aperto soltanto il mercato che riguarda gli svincolati. Mai come quest’anno, però, ce ne sono alcuni dal nome davvero altisonante, magari un po’ in là con l’età e dall’ingaggio ingombrante, ma che hanno scritto pagine importanti di storia del calcio europei.

Tra questi spiccano soprattutto quelli di Sergio Ramos, che sembra aver trovato comunque l’accordo con il Siviglia, Handanovic, De Gea e Eden Hazard. Soprattutto vedere in questa lista il nome del fantasista belga, però, fa davvero specie e appare assai paradossale. Questo almeno per due motivi.

Il primo è sicuramente rappresentato dalla carta d’identità. Hazard, infatti, ha soltanto 32 anni e un’età in cui si può fare ancora la differenza ad altissimi livelli. Il secondo è rappresentato, invece, dal livello che il calciatore era riuscito a raggiungere al termine dello scorso decennio.

Un Mondiale, quello in Russia nel 2018, da protagonista con il Belgio ed un Europa League vinta da stella assoluta con il Chelsea, facevano parlare di lui, senza ombra di dubbio, come uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno d’attacco e uno dei calciatori più desiderati e importanti al Mondo. Non a caso, dopo un lungo corteggiamento, nell’estate del 2019, arriva il Real Madrid e lo acquista per circa 100 milioni di euro.

Le delusioni al Real Madrid ed il declino

Le stagioni al Real Madrid, però, sono da dimenticare. Tra infortuni, incomprensioni con i diversi allenatori che si sono succeduti dal 2019 al 2023 e atteggiamenti poco professionali fuori dal terreno di gioco, Hazard gioca sempre meno, perde fiducia, consapevolezze, ma soprattutto forma fisica e avvia un’inesorabile parabola discendente della sua carriera.

Con il Real Madrid, in quattro stagioni, gioca appena 76 partite in tutte le competizioni e segna soltanto 7 reti. Soprattutto nell’ultima, quella scorsa, è praticamente ai margini del progetto di Carlo Ancelotti e si vede in campo solo 10 volte e sempre per spezzoni piccolissimi di partita.

Hazard, arriva l’ultima chance della carriera?

In estate, nonostante fosse svincolato, non c’è di certo la fila per acquistarlo. Il belga è ancora senza squadra, tanto che alcune indiscrezioni parlano addirittura di un suo presunto ritiro. C’è un’idea affascinante e suggestiva, però, che potrebbe portarlo a cercare la rinascita con un suo ex allenatore.

Claudio Lotito, infatti, potrebbe regalarlo a Maurizio Sarri. Per il tecnico livornese sarebbe una scommessa intrigante anche in chiave Champions League. Con Sarri, poi, Hazard ha vissuto il miglior anno della sua carriera: 52 presenze e 21 reti in tutte le competizioni, in quel 2018/2019 che vide il Chelsea trionfare in Europa League.