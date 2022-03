Nuovo Stadio Inter e Milan: ipotesi Sesto

Milan e Inter pronte a costruire la nuova casa in un’altra zona

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter si è arenato, fra lungaggini burocratiche, necessità di un confronto pubblico e incertezze dei due club che non sono disposti a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza garanzie. La Cattedrale disegnata dallo studio Populous (che lo scorso dicembre aveva avuto la meglio sugli Anelli pensati da Manica/Sportium) vede l’ostruzione di comitati di quartiere, ambientalisti, perfino del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha sempre difeso il compromesso del vecchio stadio da mantenere almeno fino all’inaugurazione delle Olimpiadi invernali del 2026.

Milan e Inter stanno, dunque, valutando le alternative al progetto nel quartiere di San Siro. Quella più probabile per la costruzione di un nuovo impianto è l’area di Sesto San Giovanni dove sorgevano le acciaierie Falck.

La replica del sindaco di Milano Sala

Il primo cittadino ha deciso di pubblicare sulla propria pagina Instagram un documento che attesterebbe come i due club siano al lavoro per presentare un nuovo dossier, propedeutico all’avvio del dibattito pubblico coi comitati dei residenti dell’area di San Siro, che hanno contestato a più riprese l’iniziativa. Questo il testo del documento: “Le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla. Oggi la Gazzetta dello Sport esce con questo scoop sull’intenzione di Inter e Milan di costruire il nuovo stadio altrove. Delle due l’una. O la Gazzetta è solo alla ricerca del titolo, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi. In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare”

Le dichiarazioni del sindaco di Sesto San Giovanni

l sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gazzettino Metropolitano in merito all’ipotesi che Inter e Milan decidano di realizzare fuori da Milano il nuovo stadio. “Nell’anno in cui Sesto San Giovanni è Città Europea dello Sport, regalare il tempio del calcio sarebbe qualcosa che rimane a vita. Sarebbe Il regalo più bello che si possa fare alla Città.

Ci stiamo lavorando, ma non dipende solo da noi. Per realizzare questo sogno bisogna essere in tre: il Comune (e da noi l’ok già ce l’hanno), la proprietà che deve mettere a disposizione l’area e le due società.

Il tempo stringe

Milan e Inter hanno fretta: gli stadi nuovi producono maggiori ricavi da biglietteria, sponsor e partnership commerciali. Il nuovo stadio conferirebbe nuova ricchezza ai due club, quindi maggiore possibilità di investire e rafforzarsi. Qualora un accordo non si trovasse, Milan e Inter si ritroverebbero a giocare in un San Siro immenso ma al contempo vuoto, non celebrativo della loro fama e del loro prestigio.