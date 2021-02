Nuovo Dpcm, il Cts: no alla riapertura di palestre e piscine almeno fino al 6 aprile

Sta per entrare in vigore il nuovo DPCM, il primo dell’era Draghi, che dovrà estendere le misure restrittive anti-Covid dal 6 marzo al 6 aprile. Si pèrosegue, dunque, sulla linea dura, dal momento che le varianti del virus circolano con un tasso di contagiosità elevato, come affermato dal ministro della salute Speranza. L’indice Rt si avvicina a 1, mentre in cnque Regioni diverse il numero delle terapie intensive ha varcato la soglia critica del 30%.

Immagine del virus in ingrandimento. Fonte: Pixabay

Tante le attività che sono destinate a restare chiuse. Tra queste, sicuramente, palestre e piscine che proseguono in regime di lock-down dopo la parziale riapertura estiva. Il CTS non sembra orientato a dare il via libera per tali impianti sportivi, che rimarranno dunque chiusi oltre Pasqua. Quando il testo del nuovo decreto verrà pubblicato integralmente si potranno conoscere maggiori dettagli in merito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS