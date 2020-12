Nuova offerta Linkem per tifosi interisti

Linkem presenta un’offerta davvero interessante di cui oggi vi andiamo a parlare. Ideale per tutti i tifosi interisti, nasce l’Inter-Net Pack, una connessione internet wireless senza limiti e con un prezzo molto interessante.

I vantaggi dell’Inter-Net Pack

Questa partership viene stipulata l’anno scorso con la FC Internazionale di Milano, e crea questa la nuova offerta in veste nero azzurra. E proprio in vista dell’ultimo periodo in cui purtroppo i tifosi non possono seguire la squadra da vicino, viene creata da Linkem un’alternativa per permettere agli interisti di continuare a seguire la squadra del cuore anche se lontani dal campo.

Per tutti i tifosi dell’Inter, nasce la nuova promozione di Linkem, la Inter-Net Pack che vi permetterà di avere una connessione senza limiti e senza linea fissa a soli €19,90 al mese per il primo anno e attivazione veloce e di soli €49,00 invece che €100.

Con questa promozione avrete a disposizione l’assistenza Prime inclusa, (solitamente disponibile al costo di €5), che vi consentirà di avere un’assistenza primaria e continuativa in caso di malfunzionamento o guasto.

Inoltre con l’Inter-Net Pack avrete accesso a contenuti digitali con produzioni e foto realizzati dalla squadra e avrete inoltre la possibilità di partecipare a contest dedicati che mettono in palio esperienze e merchandising esclusivi dell’Inter.

Sottoscrivendo l’offerta, riceverete a casa il Welcome Kit fisico che comprende: laccetto portachiavi, sciarpa, borraccia, tessera e attestato personalizzati, repertorio Inter con partite storiche, interviste, produzioni Inter Media House, Video Games gratuiti e l’esclusivo Virtual Tour di San Siro. Nel pacchetto sono incluse anche promozioni sul Ticketing e accesso Premium a Concorsi.

Linkem S.P.A. è l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless. Presente sul mercato dal 2001, Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale grazie alla sua rete proprietaria basata su tecnologia Fixed Wireless Access (FWA),nonché installazioni punto-punto simmetriche e garantite dedicate al mondo business e pubbliche amministrazioni. Linkem è impegnata nella creazione di valore per i clienti e per i territori in cui opera grazie alla costante evoluzione della rete in termini di capacità e in ottica di transizione al 5G.

