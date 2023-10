“Non vuole andare via, anzi vuole rinnovare”: tifosi della Juventus in lacrime | Bianconero a vita

Mentre i competitor per lo scudetto giocano in Europa, la Juve si prepara per il campionato, con un occhio di riguardo al calciomercato.

Nella settimana che si concluderà con la sfida trappola contro l’Hellas Verona, in programma allo Stadium sabato 28 ottobre alle ore 20.45, in diretta sia su DAZN sia su SKY, per la Juventus si è scritta definitivamente la parola fine su calciopoli.

Il club bianconero, infatti, ha ritirato la richiesta per l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter e, di conseguenza, anche al risarcimento danni, che era stato quantificato in 443.725.200 euro alla luce delle perdite accusate dal club bianconero.

Si chiude, dunque, una lunga storia lunga 17 anni, terminata ufficialmente già da un bel po’, ma riaperta ormai nel lontano 2010, in quanto la Signora aveva presentato un esposto, sia a Coni sia a FIGC e pure alla Procura Federale un esposto per revocare l’atto con cui l’allora presidente federale Guido Rossi tolse di fatto lo scudetto alla Juve per assegnarlo (quello del 2006) alla Beneamata.

Già la FIGC aveva respinto la richiesta spiegando che l’assegnazione ai nerazzurri non nasceva da un atto amministrativo ma dalle sanzioni sportive alle altre squadre che avevano fatto scorrere l’Inter al primo posto. Ora si arrende anche la Juventus stessa.

Fine della storia, la Signora e un taglio netto con il passato

Niente ricorso al Consiglio di Stato, dunque. La motivazione è piuttosto semplice: nonostante le nuove intercettazioni uscite nel Processo di Napoli, la Juventus ha capito che non ci sarebbero mai stati margini per poter vincere una battaglia, praticamente persa in partenza. Non solo.

Indirettamente, la fine di calciopoli rappresenta un altro segnale inequivocabile della nuova governance bianconera, ormai prossima al primo anno di vita dopo le dimissioni choc di Agnelli e del suo CdA, sempre più vogliosa di pensare al futuro. E non più al passato.

Juventus, la strategia di calciomercato

Non dover giocare le coppe permette a Max Allegri di avere più tempo per forgiare la sua nuova Juventus. E alla dirigenza di muoversi con più facilità in ottica calciomercato. La strategia di Giuntoli è ben delineata.

Gatti e Rugani dovrebbe essere i primi a rinnovare. “Non c’è mai stata la possibilità di lasciare la Juve, vogliamo il rinnovo”. Anche Manuel Locatelli, per bocca del suo agente, si mette in fila, cavalcando l’onda anomala derivante dal blitz di San Siro contro il Milan, deciso proprio dal centrocampista bianconero. “C’è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme – rivela Stefano Castelnuovo – cercheremo di arrivarci con i tempi dovuti”.