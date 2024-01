“Non vedo l’ora”: lascia la Juventus a gennaio | Cessione sofferta e in prestito

Un mercato di gennaio ancora all’insegna della sostenibilità. Una cessione in prestito in vista in casa Juventus.

Si attende da un momento all’altro quel centrocampista che serve anche solo per una questione numerica alla Juventus, con la coperta troppo corta in quel reparto causa le squalifiche di Pogba e di Fagioli. Lo stop al Decreto Crescita complica i piani di Giuntoli, così si deve ricorrere alla sostenibilità.

“Ci sono i direttori che vigilano l’andamento del mercato. Pogba e Fagioli non ci sono da mesi, la squadra sta crescendo, sia singolarmente che come gruppo, e noi dobbiamo solo continuare a lavorare”. La calma serafica di Max Allegri non convince del tutto.

L’allenatore bianconero ostenta fiducia nel suo gruppo squadra, ma è normale che quel centrocampista deve arrivare, altrimenti lo stesso Max non avrebbe detto che “ci sono i direttori che vigilano l’andamento del mercato”. Giuntoli e Manna sono lì, aspettano soltanto l’occasione giusta.

Nel frattempo perché non continuare sulla linea di un mercato sostenibile, con la cessione di un talento bianconero che potrebbe solo che guadagnarci dal punto di vista del minutaggio, crescere altrove per tornare alla Juve, magari, più forte e completo di prima.

Countdown per la cessione

Che Dean Huijsen sia destinato a lasciare la Juventus a tempo determinato, non è in discussione, la conferma arriva leggendo tra le pieghe di un suo post social: “Non vedo l’ora per ciò che arriverà nel 2024”. Il messaggio sembra proprio orientato in questo senso.

Anche perché, a quanto pare, il talentuoso difensore olandese, già nel giro della nazionale Oranje nonostante sia sempre un 2025 non ha soltanto il Frosinone come destinazione per la seconda parte di stagione.

L’inserimento della Roma

Come confermato da Sky, Mourinho reclama a gran voce un difensore, consapevole che la Roma può solo prendere in prestito per sottostare ai noti problemi di bilancio. Così Tiago Pinto avrebbe si sarebbe inserito facendo breccia nel cuore nell’olandese, che avrebbe ammiccato e non poco per la soluzione giallorossa.

La Juventus vorrebbe rispettare gli accordi presi con il Frosinone, ma la Roma spera comunque di ottenere il prestito secco di Dean Huijsen, classe 2005, per regalare un nuovo difensore a José Mourinho. Da capire, poi, quanto sia ferma la volontà del ragazzo di trasferirsi in giallorosso, ma soprattutto quanto la Juventus voglia dare il due di picche al Frosinone, con cui i rapporti sono ottimi visti i prestiti di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. Canarini in pole, ma la Roma non molla.