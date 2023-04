Non solo Investcorp: anche Radrizzani con Aser Ventures vuole l’Inter

In campo ci sono due proposte chiare. Una proviene da Investcorp e fa capo al suo presidente Mohammed Alardhi. L’altra è invece targata Aser Ventures, gruppo che fa riferimento al proprietario del Leeds United Andrea Radrizzani. Chi dei due metterà le mani sull’Inter nell’immediato futuro? La corsa è aperta.

In un’intervista al “Financial Times”, Alardhi, Executive Chair di Investcorp, ha affermato a chiare lettere di voler dare di nuovo la scalata a un club italiano, operazione già provata con il Milan ma alla fine risoltasi nel nulla: “c’è questa possibilità – spiega – il calcio italiano è pronto per l’espansione”. Investcorp ha diversi investimenti nel Bahrein.

Investcorp ha però trovato un’antagonista in questa corsa ai nerazzurri nell’Aser Ventures, il cui presidente è Andrea Radrizzani, tifosissimo della Juventus e la cui società detiene la maggioranza delle quote del Leeds United, compagine di Premier League. “Ero un grande tifoso della Juventus- ha dichiarato di recente a “Tuttosport” – la prima volta che ero andato a Elland Road sono rimasto impressionato da una maglia del Leeds accanto a una della Juve ed era del grande gigante John Charles che ha giocato per Juve e Leeds, il mio primo impatto fu fantastico anche per questo motivo”.

Ma ora un altro impatto, sempre con la maglia a strisce con il nero permanente ma il blu al posto del bianco potrebbe attenderlo.