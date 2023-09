“Non so quando tornerò in campo”: lacrime in Serie A | L’infortunio al ginocchio è gravissimo

Arnautovic e Dodò gli ultimi brutti infortuni. Ma sono troppi i kappaò in questo inizio campionato da lacrime in Serie A.

La quinta giornata di campionato ha confermato due trend che confluiscono anche in una sola squadra, l’Inter. Unica squadra a punteggio pieno della Serie A, che ha perfino guadagnato tre punti su una Juve che si è fatta male da solo al Mapei Stadium contro il Sassuolo dell’amato Berardi. MA Inzaghi non può godersela fino in fondo.

“Dispiace, perché si era inserito bene, è un giocatore importante e lo perdiamo per un po’”. È l’unica nota stonata della quinta sinfonia della Beneamata, corsara a Empoli grazie a un gol di super Dimarco.

Marko Arnautovic ha riportato una distrazione muscolare, che non promette nulla di buono: l’attaccante austriaco si sottoporrà nei prossimi giorni agli esami strumentali del caso, necessari per accertare l’esistenza e l’entità di un’eventuale lesione. Le prospettive non inducono all’ottimismo.

Lacrime in Serie A anche per Dodò: il difensore brasiliano della Fiorentina dopo pochi minuti si è accasciato al suolo alla Dacia Arena di Udine a causa di un problema al ginocchio destro rimediato nel tentativo di proteggere un pallone conteso con Samardzic. È uscito dal campo con l’aiuto dello staff medico viola e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali che, si spera, diano buone notizie.

Dalla Roma alla Juventus: pioggia di infortuni

La Roma si interroga sulle condizioni di Renato Sanches: due stop in nemmeno un mese, senza dimenticare i problemi muscolari che stanno affliggendo sia Pellegrini sia Smalling. La Juventus ha perso Alex Sandro per circa due mesi, a causa di un problema al bicipite femorale sinistro che andrà rivalutato tra due settimane.

L’Udinese ne sa qualcosa di infortuni. Ha perso Ebosse praticamente per tutta la stagione per una lesione al crociato, con tanto di intervento chirurgico. E non riesce proprio a usufruire di uno dei suoi giocatori di maggior spicco.

“Sto soffrendo, non so quando tornerò”

Che peccato non vedere in campo Gerard Deulofeu, che non riesce proprio ad archiviare il suo problema al ginocchio che di fatto lo sta tormentando da circa un annetto. “Sto soffrendo. Il ginocchio mi sta facendo la guerra, ho già sofferto tanto qualche anno fa. Sto cercando di recuperare al meglio. L’infortunio nel calcio è la parte peggiore”.

Il catalano non vuole arrendersi anche se ad oggi non c’è una data per il suo rientro. “Voglio tornare al 100%, tornerò quando sarò a un buon livello. La data? Non lo so – ammette – non lo so perché con questo ginocchio è difficile dire una data.