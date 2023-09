‘Non si muove da Torino’: la punta di diamante giura fedeltà | Tifosi pazzi di gioia

Il club torinese e il giocatore sono vicini a trovare l’accordo per il rinnovo biennale, fino al 30 giugno 2027.

Dopo quella che Juric aveva definito come la peggiore partita della sua gestione, in riferimento alla pesante sconfitta impartita dal Milan, c’era bisogno di qualcosa di speciale per accendere l’ambiente prima della sosta. Ci ha pensato Nemanja Radonjic, con un gol meraviglioso siglato all’ultimo respiro per mettere k.o. il Genoa.

Adesso l’obiettivo dei granata è di espugnare il campo della Salernitana, per contano di dare continuità al successo di due domeniche fa. Un risultato positivo avrebbe un valore importante, considerando che il calendario nelle prossime settimane sarà tutt’altro che magnanimo: @Salernitana (18/9), Roma (24/9), @Lazio (27/9), Verona (2/10), @Juventus (7/10) e Inter (21/10).

Per la sfida dell’Arechi, il tecnico croato è pronto a lanciare dal primo minuto Duvan Zapata, il grande acquisto dell’ultima sessione di mercato. Nella giornata di mercoledì, l’attaccante colombiano è stato presentato alla stampa: «Mi ha fatto piacere [l’interessamento del Toro, ndr] e per questo motivo sono qua. Il club mi ha fatto sentire importante, a Bergamo forse non lo ero più».

Il dubbio principale di formazione riguarda proprio chi giocherà al fianco di Zapata. Qualora dovesse essere confermato il match winner Radonjic, il serbo agirà a supporto della punta assieme a Vlasic. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato da Fantacalcio.it, Juric starebbe accarezzando l’idea della doppia punta.

Confermato

Antonio Sanabria ha, infatti, recuperato dalla distrazione muscolare di basso grado alla coscia che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Genoa. Una buona notizia per l’attaccante paraguaiano, e potrebbe non essere l’unica.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il Torino e il giocatore sono al lavoro per il rinnovo contratto in scadenza nel 2025. A fine mese potrebbe arrivare la fumata bianca per un’estensione di un anno, con una team option per prolungare ulteriormente fino al 2027.

Decisivo

Nonostante l’arrivo di Zapata, l’ex giocatore di Genoa e Real Betis non è detto che si accomoderà in panchina. Nella scorsa stagione il suo apporto è stato fondamentale per raggiungere il decimo posto.

Non solo è stato di gran lunga il giocatore che ha segnato di più – il secondo miglior marcatore della squadra è stato Vlasic con 5 reti – ma ha prodotto il 38% dei gol totali della squadra (12 reti e 4 assist).