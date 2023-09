Non se ne parla minimamente: il Milan aveva provato a prenderlo | Terremoto in Serie A

Milan a punteggio pieno dopo tre giornate di Serie A. Eppure il Diavolo aveva provato a prendere chi alla fine non è arrivato.

È stata la squadra che ha cambiato di più, ma anche assorbito di più il mutamento. Almeno così dice questo scorcio di campionato da tre partite e altrettante vittorie per la squadra di Pioli in Serie A.

Blitz a Bologna nel segno del vecchio e nuovo (il solito Giroud e Pulisic), roboante 4-1 al Torino (ancora Giroud, due volte, ancora Pulisic, con annessa perla di Theo Hernandez), prova di forza (11 contro 11) e al tempo stesso di resilienza (dopo il sanguinoso rosso di Tomori, che Pioli stava per cambiare, a causa di un giallo e tanto nervosismo).

Un cambiamento direttamente proporzionato all’equilibrio che ha saputo trovare Pioli grazie ai vari Pulisic e Loftus-Cheek, Reijnders, ma anche i subentranti Okafor, Chukwueze e Musah (a differenza dell’anno scorso, quando la coperta era troppo corta) hanno contribuito a questo inizio da percorso netto.

Dei dieci nuovi acquisti il Milan, mancano all’appello Luka Romero, Marco Sportiello e quel Jovic arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato estivo. “Era nella lista dei nostri acquisti, la stagione è lunga, ci darà una mano, perché ci sarà spazio per tutti. Viene da una stagione difficile, ma ha qualità. E i giocatori di qualità sono sempre ben accetti al Milan”. Parola di Stefano Pioli.

L’era post Tonali: meglio di così

Giroud e Leao sono delle garanzie. Ma questo si sapeva. Ma questo Milan da nove punti in tre partite nasce all’indomani della dolorosissima partenza di capitan Tonali, volato in quel Newcastle che i rossoneri si ritroveranno in Champions League, nel girone di ferro con Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.

Ma Pioli cavalca l’onda di questo super inizio: “Non ho visto timore nei miei – rimarca – ma stimolo ed entusiasmo. Saluteremo con piacere Tonali e Donnarumma”.

Il retroscena: chissà come sarebbe andata se…

Eppure non doveva essere questo l’attacco del Milan. Nel senso, Giroud e Leao gli intoccabili, ma oltre Taremi, per cui il Porto alla fine si è tirato indietro, c’era un altro nome alla voce centravanti. Che il Milan ha provato a prendere fino all’ultimo.

Antonio Sanabria, uno dei prescelti. Un centravanti dotato di ottima tecnica, intelligenza tattica, visione di gioco e fiuto del gol, sempre prezioso in fase offensiva. Pioli lo aveva adocchiato e ammiccato al suo possibile acquisto. E’ stato Cairo a opporsi con tutte le forze alla cessione, prima di prendere al volo l’occasione Duvan Zapata dall’Atalanta.