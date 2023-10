Non puoi più entrare: bandito per sempre dal centro sportivo | Il Man United lo caccia

Non è va una giusta al Man United di questi tempo: spogliatoio polveriera e nuova sconfitta a Old Trafford: ten Hag rischia grosso.

Week end da dimenticare a Manchester. Ma se per il City mastica amaro per la prima delusione (2-1 contro il Wolverhampton) dopo sei successi in altrettanti incontri, la crisi dello United sempre non finire mai.

Altro che continuità, i Red Devils crollano per la seconda volta di fila a Old Trafford: dopo il Brighton di De Zerbi, è il Crystal Palace a esultare al Teatro dei Sogni, basta un gol di Andersen dopo 25’ minuti a decidere il match e mandare di nuovo all’inferno i Diavoli Rossi.

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite, una classifica sempre imbarazzante per il blasone della squadra che ha vinto più Premier (20, anche se l’ultima è stata conquistata dieci anni fa) logico che ten Hag venga messo in discussione.

L’allenatore olandese non sta ottenendo per niente i risultati che il popolo di Old Trafford sperava, e non riesce nemmeno a tenere lo spogliatoio unito, visti i tanti casi critici di quest’anno. Uno su tutti.

Una rondine non fa primavera

Sembrava tornato il sereno a Manchester dopo la fine della storia legata ad Anthony. Dopo essere stato sospeso ad inizio settembre a causa delle indagini per violenze e abusi di cui era stato accusato l’attaccante brasiliano, il club inglese in mano alla famiglia Gazer ha reintegrato il giocatore. A tempo determinato.

Le indagini, infatti, continuano e l’ex Ajax verrà nuovamente sospeso, ha precisato in una nota lo United, nel caso venissero confermate le accuse. Una rondine non fa primavera in quella stagione, figuriamoci in autunno.

Rottura totale, volano gli stracci

Il caso Jadon Sancho sta diventando grottesco. Fuori squadra a causa di un duro scontro proprio con ten Hag, l’ex Dortmund continua a subire le ripercussioni del suo comportamento. Secondo il Daily Mail, infatti, l’attaccante inglese è stato bandito addirittura dal centro sportivo dei Red Devils, e non potrà avere nemmeno contatti con lo staff della prima squadra.

Il motivo? L’ormai celeberrima litigata con ten Hag, dove a quanto pare sono volati gli stracci, vista una situazione attuale, che fa rima con surreale. Il fantasista della nazionale inglese non verrà reintegrato in rosa senza prima chiedere ufficialmente scusa all’allenatore olandese. A quanto pare Sancho non ha nessuna intenzione, a costo di perdersi Euro 2024. A questo punto però la domanda sorge spontanea: finirà prima l’esperienza di Sancho a Old Trafford oppure ten Hag?