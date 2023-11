“Non può trasferirsi in prestito”: la nuova norma appare sul regolamento | Bloccati già a gennaio

Novembre, un mese caldissimo per la Premier. I club inglesi si trovano davanti a un bivio: dovranno votare una nuova norma davvero importante.

C’è chi ha utilizzato un vocabolo preso in prestito dal mondo del gaming, molto in hype tra i player: ban. Sì, quel divieto che rischiano i cheaters, che hackerano i giochi per battere i propri competitor, barando. Paragone ardito? Forse. O forse no.

Sì perché attorno alla nuova norma che rischia di cambiare le regole del calciomercato inglese, c’è chi vede un chiaro “ban” della Football Association di fermare l’avanzata del mondo arabo, pronto a tornare d’attualità nell’ormai imminente finestra invernale di calciomercato.

Hanno perso tanto nel campionato di Sua Maestà la scorsa estate: da N’Golo Kanté a Sadio Mané, passando per Roberto Firmino, Edouard Mendy, Jordan Henderson e molti altri. Hanno paura stavolta di perdere Salah, da qui il “ban”.

Il 21 novembre l’Inghilterra del calcio sarà di fronte a un bivio: dovrà votare, nella sua prossima riunione, una proposta per vietare operazioni a titolo temporaneo con i club della Saudi League nella finestra di mercato invernale. Una misura definita temporanea, proprio per evitare il continuo passaggio di giocatori nel calcio saudita. Da qui il ban.

Ban inglese, una mossa che divide

Tutto molto bello, se non ci fossero squadre ibride come il Newcastle (in mano al famigerato Fondo PIF) che tra l’altro hanno un problema figlio di un’indagine italiana, della Procura di Torino, che ha portato alla squalifica di Sandro Tonali per diciotto mesi, dieci in campo e otto tra incontri contro la ludopatia.

Ebbene, se l’ipotesi venisse confermata, salterebbe l’operazione che il Newcastle vorrebbe realizzare per la sostituzione di Sandro Tonali. Il club inglese, acquistato nel 2021 da un fondo arabo, avrebbe voluto sostituire il centrocampista Azzurro con un giocatore della Saudi Pro League.

Un portoghese alla corte di Howe

Il Newcastle ha praticamente in mano un accordo verbale per riportare in Europa Rúben Neves, centrocampista della nazionale portoghese campione della UEFA Nations League 2018-2019, un mediano ma fino a un certo punto, può giocare da interno di centrocampo, perché con quella visione di gioco e qualità può fare tutto. Anche tirare le punizioni o calciare da fuori area.

Il problema è che Ruben Neves gioca con l’Al-Hilal, capolista tra l’altro della Saudi Pro League. Ma se passa quel ban, l’operazione salterebbe. Tutto dipende da quell’approvazione o meno di quella norma. Occorrono 14 club (su 20) per approvare la mozione. Il 21 novembre sarà tutto più chiaro.