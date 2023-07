“Non può essere titolare”: allarme rosso nel ritiro dell’Inter | È stato bocciato

Il test match con l’Al-Nassr ha fatto scattare l’allarme in casa Inter. Servono altri rinforzi a Simone Inzaghi.

Il calcio di agosto non porta nulla, figuriamoci a luglio, anche se alla fine. È tempo per le prime sgambate, c’è la curiosità dei nuovi arrivati e la ricerca dell’affiatamento, bisogna integrarsi coi compagni di squadra ma soprattutto con la proposta di gioco dell’allenatore, in questo caso Simone Inzaghi.

La prima uscita dell’Inter contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldoe l’ex Brozovic ha evidenziato, ovviamente, una condizione che non può essere la migliore: la preparazione è appena iniziata e il jet lag non ancora smaltito non aiuta a essere certamente performanti, presto per trarre conclusioni, anche se qualcosa che già si conosceva, è apparso.

Frattesi e Cuadrado stanno un passo avanti. L’ex centrocampista del Sassuolo si è subito imposto per personalità e qualità, con tanto di bellissimo gol dell’1-1, di testa peraltro. Una sicurezza. Molto bene anche Cuadrado subito pimpante e voglioso di trasformare fischi e insulti al momento dell’arrivo in nerazzurro, in applausi e apprezzamenti. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Ma le buone notizie, infilandoci anche Stankovic che nonostante il buono inizia della pre-season nerazzurra lascerà a breve spazio a Sommer in arrivo dal Bayern, finiscono qui.

Le preoccupazioni

Marcus Thuram ha lavorato alla Dzeko per costruire per sè stesso e per i compagni, senza però procurarsi nemmeno una palla gol: l’intesa con Lautaro Martinez è ancora tutta da costruire, anche se qualche fiammata fa ben sperare Simone Inzaghi e il popolo interista.

Se l’ex attaccante del Borussia Mönchengladbach qualche piccolo barlume di crescita l’ha mostrato, chi preoccupa e non poco è Yann Aurel Bisseck, un difensore sì dalla stazza imponente, usa destro e sinistro alla stessa maniera, un valore aggiunto nel gioco aereo. Ma poco altro.

L’appello dei tifosi

L’unanimità delle insufficienze di tutta la stampa italiana e internazionale fanno sorgere più di un dubbio sul difensore di origini camerunensi, ma che a breve debutterà (è attualmente in Under 21) con la prima squadra della Germania, in quanto ha il doppio passaporto.

I tifosi sono andati oltre l’insufficienza parlando (tutti concordi) di bocciatura totale, che “non può proprio giocare” per qualcuno ripensando al clamoroso errore in occasione del momentaneao 1-0 dell’Al-Nassr. Da qui l’appello a Marotta e Ausilio: serve Toloi, anche se la trattativa con l’Atalanta era agli albori qualche giorno fa.