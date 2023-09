Non potrai giocare in Europa: Mourinho lo ha tagliato | Rabbia a Trigoria

La Roma ha presentato la lista UEFA per la fase a gironi di Europa League: due acquisti sono stati esclusi.

Sembrerebbe paradossale dopo appena tre giornate di campionato, ma la sosta per le nazionali potrebbe far bene alla Roma. Oltre a permettere ai vari Dybala, Aouar e Renato Sanches di recuperare dai problemi fisici, la pausa darà la possibilità alla Roma di riordinare le idee e ripartire. Anche se sarebbe più corretto utilizzare ‘partire’, perché la squadra di Mourinho è praticamente ai nastri di partenza.

Il peggior inizio di stagione degli ultimi ventisette anni non è detto che sia necessariamente il preludio di un’annata da dimenticare, però è un dato che non può neanche essere sottovalutato. L’ultima volta che i giallorossi avevano collezionato un solo punto dopo tre partite era il 1995, e anche in quell’occasione arrivò la sconfitta interna contro il Milan per 1-2.

C’è ancora tutto il tempo per crescere, migliorare e recuperare, ma prima di philosophari è importante vivere. Ecco perché contro l’Empoli, unica squadra ancora a zero punti, un solo risultato potrà essere accettato, la vittoria.

Inoltre, al rientro dalla sosta, sarà tempo anche di Europa. L’urna di Monaco ha estratto i giallorossi assieme a Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette, e giovedì 21 settembre è in programma la trasferta in Moldavia.

Fuori

Come ogni inizio settembre che si rispetti, una volta chiuso il calciomercato, è tempo per le squadre impegnate nelle competizioni UEFA di consegnare la lista dei giocatori che potranno essere schierati nella fase a gironi. E la Roma, a causa dei paletti del settlement agreement, ha dovuto escludere due nuovi acquisti.

Si tratta di Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun. Il motivo va ricercato nel parametro da rispettare del transfer balance, lo stesso che a febbraio scorso portò all’esclusione Solbakken.

I nomi

Dopo aver citato i due su cui Mourinho non potrà contare, ecco la lista dei convocati:

LISTA A

Portieri: Rui Patricio, Mile Svilar .

Difensori: Zeki Celik, Diego Llorente, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Houssem Aouar, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini, Renato Sanches.

Attaccanti: Tammy Abraham, Andrea Belotti, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Romelu Lukaku.

LISTA B (nati dopo il 2022)

Pietro Boer, Edoardo Bove, Riccardo Pagano, Nicola Zalewski.