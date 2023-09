“Non lo guarda nemmeno Spalletti”: doccia fredda per il capitano | Niente Nazionale per lui

Come accaduto con Roberto Mancini, il giocatore continua a non rientrare tra i convocati della Nazionale.

Il nuovo ciclo della Nazionale sta per cominciare. Quando il tedesco Zwayer fischierà il calcio d’inizio della sfida di stasera, Luciano Spalletti diventerà il ventiduesimo commissario tecnico a sedersi sulla panchina dell’Italia. Il suo compito, oltre a ben figurare ai prossimi europei in Germania, sarà quello di riportare gli azzurri ai Mondiali. Questo sul lungo periodo, nel breve gli occhi sono puntati soltanto su Macedonia del Nord e Ucraina.

L’eredità di Mancini è a due facce, da una parte abbiamo lo straordinario trionfo di Wembley dell’estate 2021, dall’altra il tonfo del Barbera di appena nove mesi dopo. Al di là dei cattivi ricordi che evoca la nazionale allenata da Angelovski, la partita di Skopje rappresenta già un crocevia importante per le sorti del gruppo C.

Ipotizzando una sconfitta ucraina contro l’Inghilterra – prima a punteggio pieno, 15 gol fatti e 1 gol subito in 4 partite – una nostra vittoria darebbe la possibilità di presentarci a pari punti allo scontro diretto di martedì sera, in programma a San Siro.

Le scelte dell’ex allenatore del Napoli per questi primi impegni rappresentano già una rottura rispetto al passato. Non ci sono Bonucci, Verratti e Jorginho, mentre è stato convocato in toto il blocco-Lazio, composto da Provedel, Zaccagni, Casale, Romagnoli e, ovviamente, Immobile, che nel frattempo è stato nominato anche capitano (e Donnarumma suo vice).

Ancora escluso

Chi, invece, non è stato convocato ancora una volta è Davide Calabria. Il terzino e capitano del Milan vive una situazione decisamente peculiare: titolarissimo in una delle squadre migliori della Serie A, ma quasi sempre escluso dal giro dalle Nazionale. In totale ha collezionato soltanto 7 presenze in azzurro, l’ultima delle quali è datata 14 giugno 2022.

Ignorato in questi anni da Mancini, che gli ha sempre preferito Alessandro Florenzi, sua riserva in rossonero, le cose non sono cambiate sotto il nuovo regime. Per queste prime convocazioni Spalletti gli ha preferito Mattia Darmian. Al di là di chi sia la riserva, ad oggi, esiste un solo titolare della fascia destra: Giovanni Di Lorenzo.

Probabili formazioni

Un’altra cosa che non è cambiata con il nuovo ct, è il modulo. La base per adesso resta il 4-3-3, con cui gli azzurri scenderanno in campo stasera. Spalletti non ha ancora sciolto tutte le riserve, i ballottaggi in totale sono tre, uno per ruolo.

Donnarumma; Di Lorenzo, Casale (o Mancini), Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli (o Cristante), Tonali; Chiesa, Immobile, Zaccagni (o Politano).