“Non ho mai parlato con nessuno del NapolI”: smentita clamorosa | De Laurentiis non lo ha chiamato

I due successi di fila non mettono ancora al riparo Rudi Garcia da spiacevoli situazioni. Intanto arriva una smentita clamorosa.

Due indizi non fanno una prova, figuriamoci se due successi, per quanto importanti tra campionato e Champions League permettono a Rudi Garcia di lavorare con più serenità.

Il Napoli di Verona è piaciuto anche se è vissuto sulle giocate di un Kvara che sembra essere tornato ai livelli della passata stagione. Quello di Berlino contro un Union che perde da nove gare di fila tra Bundesliga e Champions League, così e così.

Non un granché il Napoli del primo tempo, lento e anche un po’ impacciato. Meglio nella ripresa, anche perché quando Kvara si accende, è un acceleratore di energia. Ma sono sempre due successi preziosi, che iscrivono nuovamente il Napoli alla corsa per lo scudetto (oppure a uno dei quattro posti per la Champions che verrà, dipende dai punti di vista) e mettono un po’ in discesa il cammino per gli ottavi di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Il problema di Rudi Garcia e che non può più permettersi di sbagliare dopo il deludente inizio, il ritardo ancora in classifica, ma soprattutto quel clima tutt’altro che idilliaco instaurato con lo zoccolo duro dei campioni d’Italia.

Verso il Milan, Rudi Garcia può sorridere

Archiviato l’infrasettimanale di Champions, in casa Napoli tutti concentrati sul posticipo domenicale del Maradona per una sfida thrilling contro un Milan uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Parigi e con un Pioli che non gode della totale fiducia.

La buona notizia per il Napoli è il rientro in gruppo del centrocampista Andre-Frank Zambo Anguissa. Filtra grande ottimismo per il recupero del camerunense, una pedina pressoché insostituibile (anche per la sua fisicità) in mezzo al campo.

Calciomercato Napoli, secca smentita del diretto interessato

La panchina di Rudi Garcia è un po’ più salda, ma neanche più di tanto, soprattutto se dovesse arrivare una sconfitta del Diavolo. Ma non sarà Walter Mazzarri a prendere il posto del francese, se dovessero precipitare nuovamente le cose.

“A Napoli vorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante. Napoli è un posto affascinante”. È stato proprio il diretto interessato, comunque, a smentire un suo ritorno sul Golfo. Leggere per credere: “Spalletti me lo sono studiato a memoria – spiega in uno stralcio di un’intervista esclusiva sul Corriere dello Sport – conosco tutti i movimenti. Ma finisce qui. Non ho sentito nessuno del Napoli. Sono balle”.