“Non è all’altezza”: Napoli, la delusione è immensa | Lo hanno già scartato

Linfa nuova per il Napoli, ma non tutti sembrano essere all’altezza dei campioni d’Italia azzurri. Rudi Garcia non lo vede proprio.

A Castel Volturno il Napoli ha riaperto le porte del Konami Training Center. Seppur a ranghi ridotti, Rudi Garcia ha iniziato a pensare alla prossima trasferta del Ferraris contro il Genoa, prevista per sabato alle ore 20.45: rialzarsi e correre è l’imperativo categorico dei campioni d’Italia, dopo lo scivolone contro la Lazio, prima della sosta per le nazionali.

Nel quartier generale degli azzurri c’era anche Matteo Politano, torna a casa base dopo la mezza esperienza con l’Italia, dove è sceso in campo da titolare per la prima di Spalletti, a Skopje contro la Macedonia del Nord, ma è uscito anzitempo per un infortunio da tenere d’occhio.

L’esterno del Napoli alle prese con risentimento al tricipite surale destro, e dunque al polpaccio della gamba destra. Con sette partite all’orizzonte, tra campionato e Champions League, la forte sensazione è che l’allenatore dei partenopei non rischierà nulla, troppo importante il suo apporto per farlo giocare con la possibilità che i tempi di recupero si allunghino.

Ma bisogna rialzarsi, con o senza Politano. Con l’occhio sempre vigile al mercato, perché Kvara e Osimhen continuano ad essere nel mirino, rispettivamente, di Premier e di Saudi Arabi League.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Osimhen

Se il Liverpool sta preparando un nuovo assalto per il georgiano, soprattutto se dovesse andare via Salah, per Osimhen si continua a parlare di rinnovo. A differenza di Kvara, Dela ha intenzione di incontrare l’entourage del nigeriano, in un futuro prossimo.

Mancherebbe poco per il rinnovo dell’attaccante azzurro, uno degli elementi imprescindibili della rosa di mister Rudi Garcia. Secondo La Gazzetta dello Sport, due aspetti da chiarire: Il primo è l’inserimento della clausola risolutiva che lo può valutare fra i 140 e i 150 milioni, il secondo sono i diritti di immagine di uno degli alfieri Nike.

Natan, chi era costui? La dottrina è divisa

Si è parlato molto anche di Natan durante questa sosta di Natan Bernardo de Souza, per amici e nemici sportivi semplicemente Natan, difensore classe 2001 preso al posto di Kim, volato al Bayern. L’ex terzino del Flamengo, diventano nel frattempo un centrale dotato di grande fisicità e di un piede sinistro educato, ottimo in fase di impostazione non sta trovando spazio.

Su di lui, la dottrina è divisa. “Probabilmente il giocatore non è all’altezza della situazione” dice Gigi De Canio. Di contro, c’è chi come Ignacio Pià che scommette: “Natan è forte! Va aspettato, ma le qualità ci sono“. Tant’è.