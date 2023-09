Non dovevi giocare! Vincenzo Italiano è arrabbiatissimo: lite nello spogliatoio

Il tecnico della Fiorentina non ha nascosto la delusione per il nuovo infortunio del difensore: «La responsabilità è anche sua».

Una vittoria che torna a smuore la classifica, ma che soprattutto lascia cadere nel dimenticatoio la brutale sconfitta di San Siro di due settimane fa. Vincenzo Italiano l’ha definita come la ‘vittoria del riscatto’, e in parte lo è. La prestazione della Fiorentina non è stata ancora all’altezza delle aspettative del tecnico dal punto di vista della qualità del gioco, ma ha mostrato quel carattere che era mancato del tutto contro l’Inter.

I viola hanno reagito due volte alle stoccate dell’Atalanta, prima ribaltando l’iniziale vantaggio di Koopmeiners (gol di Bonaventura e Martinez Quarta) e poi trovando con Kouamé il gol che ha fissato il tabellino sul 3-2, dopo il pareggio di Lookman. Una vittoria che può fungere da spinta in vista dei tanti impegni ravvicinati.

Da qui alla prossima sosta per le nazionali – in programma il 15 ottobre – la Fiorentina dovrà affrontare sei partite nell’arco di diciotto giorni: @Genk (21/9), @Udinese (24/9), @Frosinone (28/9), Cagliari (2/10), Ferencvaros (5/10) e @Napoli (8/10).

Dopo la vittoria contro i nerazzurri di Gasperini, Italiano ha concesso il lunedì di riposo ai suoi. Oggi, però, si comincerà a preparare la partita al Viola Park, prima di partire domani alla volta di Genk.

Infortunio

Per questo filotto di partite, la Fiorentina non avrà a disposizione Yerry Mina, che nella notte tra martedì e mercoledì scorso ha dovuto abbandonare anzitempo il campo durante Cile-Colombia, a causa di un problema muscolare.

Gli esami strumentali – si legge nel comunicato rilasciato dalla società – «hanno evidenziato una lesione tra il primo ed il secondo grado della giunzione mio-tendinea del muscolo femorale della coscia sinistra». I tempi di recupero sono stimati in un mese e mezzo, dunque potrebbe rientrare in tempo per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma lunedì 30 ottobre.

Frustrazione

Il difensore è stato schierato dal primo minuto, nonostante non sia mai stato impiegato dalla Fiorentina dal suo arrivo, neanche durante le amichevoli precampionato, a causa di un ritardo di condizione.

A riguardo, Italiano non le ha mandate a dire: «Lascio perdere la polemica, ma con Mina avevamo fatto un programma per metterlo in condizione di non avere ricadute o farsi male. Ha fatto la prima gara e posso dire che c’è anche responsabilità sua sull’infortunio. Dopo quella partita, dove ha fatto 90 minuti, avrebbe dovuto alzare bandiera bianca. Perdiamo un giocatore importante».