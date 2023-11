Non ci sarà nessun rinnovo per te: Giuntoli ha preso la sua decisione | Cacciato dalla Juve

Inizia ufficialmente la rivoluzione in casa Juventus. Cristiano Giuntoli scatenato come non mai lo manda via dalla squadra.

Cristiano Giuntoli ha fatto il suo ingresso alla Juventus durante l’estate scorsa, consolidando così un ciclo straordinario con il Napoli che ha raggiunto il suo apice con la vittoria dello scudetto nella stagione precedente, sotto la guida di Luciano Spalletti, attuale allenatore della nazionale italiana.

Giuntoli, da subito, ha impresso alla sua gestione a Torino un carattere deciso e un carisma evidenti, prendendo decisioni nette come la cessione di giocatori di spicco, tra cui Arthur Melo, destinato in prestito alla Fiorentina.

L’arrivo del direttore sportivo è stato segnato anche da situazioni burrascose, come le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba, che Giuntoli ha dovuto affrontare con determinazione. Nonostante le difficoltà riscontrate nel centrocampo, a causa degli eventi sopra menzionati, Cristiano ha dimostrato di avere le idee chiare riguardo la direzione in cui vuole portare i bianconeri.

La collaborazione viva con Massimiliano Allegri è consolidata per riportare la squadra ai fasti di un tempo. Un punto focale della sua attenzione è stato il potenziamento delle fasce laterali, evidenziato dalle voci di mercato che lo collegano a possibili interessi.

I primi importanti interventi di Giuntoli

Si è parlato, nelle scorse settimane, di possibili sondaggi per Kayode della Fiorentina e Patryk Dorgu del Lecce. Applaudendo alle recenti prove positive di Kostić e Cambiaso, Giuntoli ha riconosciuto invece di consolidare ulteriormente la difesa.

Il tutto nasce specialmente alla luce delle sfide tattiche che hanno portato Allegri a schierare il trio difensivo composto da Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani. Oltre agli affari di mercato, Giuntoli si sta dedicando con tutto sé stesso anche ai rinnovi contrattuali, conducendo trattative importanti con giocatori chiave come Nicolò Fagioli, Federico Gatti e Manuel Locatelli, fondamentali per la solidità della squadra.

Alex Sandro ai saluti

Proprio quest’ultimo, è stato decisivo in alcune partite importanti proprio come quella vinta al San Siro contro il Milan che lo ha consacrato ad essere un punto di forza del centrocampo di Max Allegri.

Tuttavia, emerge con una certa tristezza che sembra essersi chiuso definitivamente, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il ciclo di Alex Sandro con la Juventus poiché il suo contratto scadrà il prossimo giugno e al momento non sembrano esserci prospettive di un’offerta di rinnovo da parte del club. Giuntoli e Manna, nel frattempo starebbero monitorando Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, anche lui giunto all’ultimo anno di contratto.