“Non abbiamo trovato l’accordo” | Inzaghi, fulmine a ciel sereno: saltato un rinnovo pesante

Sembrava tutto apparecchiato per l’estensione contrattuale. Ora per l’Inter c’è il rischio di perdere un big.

L’operazione dei fantastici cinque era iniziata da un bel po’, e in casa Inter c’era grande ottimismo per quel pokerissimo che avrebbe blindato 5 senatori, inamovibili per Simone Inzaghi. Ma qualcosa sta andando storto.

Marotta e Ausilio si erano concentrati in primis su Henrikh Mkhitaryan, per due ordini di motivo: è uno dei giocatori con il più alto minutaggio nonostante le amate rotazioni di Simone Inzaghi, è l’unico dei cinque tenori ad avere un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Per quanto a rilento, la situazione sembra fattibile. Un po’ come quella di Lautaro Martinez. Dipendesse dall’argentino, per sua stessa ammissione, firmerebbe all’istante, praticamente in bianco, visto che a Milano sta benissimo e all’Inter ormai è un leader assoluto.

Mancherebbero solo alcuni dettagli per il Toro argentino, ma l’accordo di base è quello: estensione del contratto (attualmente in scadenza nel 2026) fino al 2027, ingaggio da top player, uno dei più alti della Serie A. Per qualcuno, l’attaccante campione del mondo potrebbe firmare anche fino al 2028, ma come si diceva: son dettagli.

Barella e Dimarco: la coppia non scoppia

Situazione in stand-by ma senza particolari problemi per due Azzurri, sicuri di partecipare al prossimo Europeo, con la maglia dell’Italia di Luciano Spalletti. Come per Lautaro, anche Barella è vicino alla firma del prolungamento contrattuale fino al 2027.

Lo stesso dovrebbe accadere per Federico Dimarco: gli interessamenti dalla Premier League non mancano per uno degli esterni attualmente migliori in Europa, se non proprio in campo internazionale, ma il milanese e interista non ne ha mai preso veramente in considerazione l’idea di lasciare la sua casa e la sua squadra del cuore.

L’intoppo che non ti aspetti: “L’offerta è troppo bassa”

Arriva da Gazzetta dello Sport l’intoppo che non ti aspetti. Secondo la Rosea, infatti, l’offerta fatta dall’Inter a Denzel Dumfries è stata ritenuta troppo bassa. Per questo motivo ora potrebbero arrivare alla porta di Appiano Gentile delle offerte utili a convincere l’olandese a cambiare aria, ben prima della scadenza contrattuale, fissata per il 2025.

Il problema non è solo quella fumata nera che a Interello non si sarebbero mai aspettati, non tanto per l’offerta rifiutata quanto più per la distanza tra domanda e offerta. Un altro guai all’orizzonte arriva da chi vuole Denzel Dumfries: il Real Madrid, che non è riuscito più a trovare un esterno basso degno di tal nome dai tempi di Marcelo. Meglio trovare un’altra offerta per l’olandese, ma in fretta.