Noi vogliamo 20 milioni; ok accettiamo | Lascia la Juve a gennaio: vola in Premier League

Non solo (inevitabili) arrivi (a centrocampo) in casa Juventus ci saranno delle cessioni: un bianconero appetito in Premier League.

La sfida col Monza è troppo ghiotta per non prendere la palla al balzo. Una chiacchieratina Giuntoli se la farà per Andrea Colpani: per tanti motivi. La Juventus lo sta monitorando già da un bel po’ e fa niente se a gennaio non si muove dal Brianteo.

Il centrocampista tuttofare è appetito da mezza Italia vista una stagione da sei reti quando dicembre è appena iniziato. Se non ci fosse un Bellingham irreale, anche a livello internazionale si parlerebbe di lui.

Proprio per questo la Juventus vuole capire se ci sono gli estremi per intavolare una trattativa seria, visto che su Colpani si sta concentrando l’attenzione di tante squadre, Inter compresa. Insomma, a giugno potrebbe esserci un altro derby d’Italia.

Nell’immediato Giuntoli sta blindando, uno a uno, tanti bianconeri: ha cominciato con Gatti, proseguito con Rugani e Locatelli. È stato proprio Vlahovic di recente a rivelare che si sta parlando con la società del suo rinnovo, un po’ come per Chiesa.

Calciomercato Juventus: non solo entrate

Che la Juventus debba comprare a gennaio non è certo un segreto. Le squalifiche di Paul Pogba (positivo a un controllo antidoping alla prima di campionato) e Nicolò Fagioli (out fino a maggio per la vicenda scommesse) hanno ridotto al minimo le rotazioni in un reparto, quello di centrocampo, non eccezionale già di suo.

Kevin Philips è ormai promesso sposo della Signora: la trattativa con il Manchester City è in stato avanzato dopo l’ok di Pep Guardiola, va perfezionata e, soprattutto, ufficializzata. Ma in nome del mercato sostenibile, bisognerà cedere.

Bye Bye Iling Junior

Doveva essere un’arma in più, ma dopo tanto clamore estivo, Iling Junior è finito ormai ai margini del gruppo squadra di Max Allegri. Se a questo aggiungiamo l’interesse di squadre che non hanno proprio problemi di denaro, uno più uno fa due. Il Tottenham è pronto a investire tanto sul nazionale Under-20 inglese, londinese classe 2003.

Gli Spurs lo vorrebbero già nella prossima finestra invernale per rinforzare una rosa che fin qui in Premier League si sta comportando egregiamente, ma che potrebbe perfino continuare la sua avventura in Champions nel caso in cui dovesse batte il Milan in casa e il PSG non dovesse sconfiggere il Borussia Dortmund, fermo restando che con un pari coi rossoneri sarebbe comunque in Europa League. Secondo Tuttosport si potrebbe arrivare a chiudere la trattativa addirittura per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.v