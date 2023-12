Noi siamo interessati, ce lo date? 20 milioni di euro dal Tottenham: Juve presa in contropiede

Non solo Rabiot, piombano nella Torino bianconera e prendono in contropiede la Juventus. Il Tottenham fa sul serio.

Sarà un bel problema mettersi al tavolo delle trattative con Adrien Rabiot al termine della stagione. La vulcanica mamma del centrocampista francese, d’altronde, non ha fretta, tanto sa che suo figlio può solo che migliorare a livello economico.

Lui sta bene a Torino, ma in Premier sono pronti a fargli i ponti d’oro, soprattutto quando lo vedono trascinare la Juventus di Max Allegri. Sì perché se lo scorso anno l’ex Paris Saint Germain era finito sotto la luce dei riflettori per i suoi gol, adesso c’è dell’altro.

Rabiot il leader, questa sfumatura non si era ancora visto nella sua importante carriera, ebbene quest’anno sta segnando di meno (ma i suoi gol pesanti li sta facendo, vedi il gol all’esordio a Udinese, leggasi la rete di Monza), ma è più giocatore.

Volendo più incisivo, come in occasione del gol di Gatti a Monza (grazie a una sua incursione), che ha permesso alla Juventus di restare in scia all’Inter. Molto dipenderà dal futuro di Max Allegri, ma la Signora ha le idee più chiare della mamma di Rabiot, si è già portata avanti con il lavoro, onde evitare che a qualche club di Premier League vengano strane idee

Tutti pazzi per Soulé

Ma non c’è solo Adrien Rabiot nel mirino delle squadre di Premier, spuntato il Tottenham, stregato dalla stagione incredibile dell’argentino a Frosinone, probabilmente la grande rivelazione di questo campionato, insieme a Colpani.

La cartina di tornasole di un interesse più che reale, come rivelato da Gazzetta dello Sport, è che la settimana scorsa Giuntoli e volato a Londra, per capire quanto c’è di vero in quello che per i tabloid inglese è scontato.

Giuntoli ci pensa su: che si fa con Soulé?

La forte sensazione è che Crystal Palace e Newcastle vogliano fare sul serio per il talento di Mar del Plata, gioiello della nazionale argentina Under 20. Addirittura il Tottenham Hotspurs sarebbe pronto a investire venti-venticinque milioni per il sudamericano.

Cifre difficilmente rifiutabili per la Juventus in questo momento storico. Probabilmente anche per Soulé, stimatissimo alla Continassa già prima del decollo con il Frosinone. La Juventus aspetterà altre offerte, poi deciderà: può tenerlo e costruire una squadra con lui, o può utilizzarlo come pedina fondamentale per il calciomercato sostenibile bianconero.