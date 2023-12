Noi lo vogliamo, ce lo mandate? Mandano una mail a Cristiano Giuntoli: offerta per la stellina bianconera

La Next Gen della Juventus è un pozzo senza fine. Juventus al bivio, Giuntoli ci pensa su: o se li tiene o li cede.

Il successo di Frosinone porta in auge un altro bianconero figlio della Next Gen. Nella passata stagione l’unica buona notizia era stata l’esplosione dei Fagioli, Miretti, Soulé e Barrenechea. Volendo anche Huijsen e Iling Junior.

Sembra proprio che questo sia il momento di Kenan Yildiz. Debutto da titolare da sogno per il centrocampista della Juventus e della nazionale turca Under 21. A Frosinone ha festeggiato la prima volta da titolare siglando uno dei due gol (l’altro del redivivo Vlahovic) con cui i bianconeri sono tornati al successo dopo il pari di Genova.

A 18 anni e 233 giorni Kenan Yildiz è il marcatore straniero più giovane della Juventus in Serie A secondo quanto riferiscono le rilevazioni Opta, superando il precedente primato di Zalayeta. “Una cosa troppo grande, non riesco a capacitarmi”, così Yildiz si gode il suo magic moment.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solo Moise Kean era andato a segno più giovane in maglia bianconera: 17 anni e 88 giorni con quella rete all’ultima giornata del campionato 2016-17 al Bologna. Così un altro talento sembra sbocciato in casa Juventus.

Che si fa ora?

Classe 2005, le cifre dicono che Kenan Yildiz è il terzo nato da quell’anno in poi a giocare una partita da titolare in Serie A quest’anno dopo Valentin Carboni del Monza e Ibrahimovic proprio del Frosinone. È il primo di sempre nato dal 2004 in poi ha giocare titolare con la maglia della Juventus: non l’unico dei gioiellini di casa Juventus che potrebbe essere messo in vendita… a che solo a tempo determinato.

Soulé, Huijsen, Iling Junior, ora Yildiz, che già era seguito da tante squadre, in Italia e all’estero. A ridosso della sessione di calciomercato, la Juventus ha due opzione. La prima è quella di lasciare tutto così. La seconda è cederne qualcuno per costituire un tesoretto da utilizzare al mercato per rinforzarsi, soprattutto a centrocampo dove la coperta è troppo corta dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Arriva l’offerta giusta?

A proposito di Next Gen, mentre Yildiz si gode il magic moment e la Juventus cerca di capire il da farsi, ecco un’altra offerta per Iling Junior. Gli estimatori dell’inglese aumentano, almeno così sostiene l’autorevole fichajes.

Secondo la stampa spagnola, l’Aston Villa di Unai Emery, ha chiesto info per Samuel Iling Junior, aggiungendosi alla lista dei club interessati, dove ci sono da tempo Brighton, Tottenham e Nottingham Forrest, ma anche il Marsiglia di Gattuso. Avanti il prossimo.