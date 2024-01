No, questa volta non rinnoviamo | Chiuso il rapporto per sempre: lascia la Juve a giugno

La scrematura di Cristiano Giuntoli: dopo il rinnovo ufficiale di Bremer, arriva una partenza praticamente certa in casa Juventus.

La strategia di Giuntoli è stata abbastanza chiara, almeno, finora. La Juventus è partita dalla base per trovare l’altezza della situazione in vista dell’anno del ritorno in Champions League. Certo, c’è un intero girone e passa, ma visto l’andamento del campionato nessuna sorpresa se la Juventus dovesse staccare il pass Champions con largo anticipo.

Così Giuntoli si è portato avanti con il lavoro, rinnovando con Gatti e blindando Locatelli, tenendosi stretto Nicolò Fagioli nonostante la squalifica (che terminerà almeno in campo a maggio) a causa del nuovo scandalo scommesso. Non solo.

È di questi giorni il rinnovo ufficiale di Bremer, blindato prima che le big d’Europa decidessero di prenderlo: il difensore brasiliano, invece, continuerà a vestirsi di bianco e di nero, almeno fino al 2028, con un consistente adeguamento del suo ingaggio.

Anche le scelte sui rinnovi futuri sembrano decise. Il primo è quello di Rabiot, ma anche solo per una questione di tempistiche visto, che il centrocampista francese è in scadenza, ha ammiccato sì al rinnovo, ma con mamma Veronique (il suo agente) nulla è mai scontato.

Chiesa e Vlahovic, a che punto siamo

Dopo Rabiot, toccherà a Chiesa e Vlahovic, o prima Vlahovic poi Chiesa, non esiste un ordine preciso, anche se Chiesa sembra essere quello più avanti nel rinnovo. D’altronde con Fali Ramadani c’è un grande rapporto: l’idea è quella di offrire all’Azzurro un’estensione di un altro anno, rispetto alla scadenza nel 2025, fino al 2026 alle stesse cifre di Rabiot.

Dulci in fundo Dusan Vlahovic, legato alla Juve da un accordo fino al 2026. Il serbo è partito da 7,5 milioni di euro ma ha un contratto a salire che lo farà arrivare a guadagnare fino a 12 milioni all’anno, ora ne prende 10). L’idea è quella di legarsi fino al 2028: una data che fa comodo a entrambi.

Chi non rientra nei piani bianconeri

Se passato e presente si conoscono, anche il futuro di Alex Sandro alla Juventus è praticamente segnato. Segnali di rinnovi, neanche l’ombra, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport. L’esterno brasiliano è in scadenza, ma non ci sono stati incontri tra le parti.

A Torino dal 2015-2016, Alex Sandro terminerà la sua nona stagione in bianconero, senza andare in doppia cifra. 315 presenze, 15 gol e ben 33 assist, 56 ammonizioni e 2 espulsioni. Numeri che si scosteranno poco da quelli ufficiali, a fine stagione.