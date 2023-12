No, non mi opero! Torna in campo nel 2024: infortunio disastroso

Ormai si sta perdendo il conto degli infortuni, la stragrande maggioranza muscolari. C’è chi non si opera e tornerà nel 2024.

Fossero soltanto Milan e Real Madrid, si saprebbe con chi prendersela: coi preparatori atletici di Stefano Pioli o con la Dea (s)Bendata che ha deciso di prendere la residenza nella Madrid blanca.

Diciotto giocatori che si sono infortunati in casa Milan è un dato davvero preoccupante, soprattutto perché molti sono difensori, a tal punto che Pioli è rimasto soltanto con Tomori nel ruolo (suo) di difensore centrale.

Al Real Madrid è il problema infortuni ha riguardato qualsiasi reparto. Ancelotti ha perso questa estate Thibaut Courtois (ne avrà almeno fino a marzo o aprile) rimpiazzato da Kepa che a sua volta si è fatto male, lanciando Lunin in porta.

Eder Militao ha subito lo stesso infortunio di Courtois, operazione chirurgica anche per il gioiellino Arda Guler, senza dimenticare il lungo stop di Camavinga e il doppio infortunio di Vinicius Jr.

Ma la questione infortuni riguarda chi più chi meno, un po’ tutti i club. L’allarme lanciato da Sarri e condiviso da molti allenatori era sensato: si sta giocando tanto e troppo, inevitabile che si sarebbe andati di fronte a questa dolorosa situazione.

La Roma e la pioggia di infortuni

Mourinho è un altro allenatore che ha dovuto convivere da inizio stagione con gli infortuni, primo tra tutti quello ricorrente di Dybala. Poi a ripetizione gli infortuni ripetuti e reiterati di Pellegrini e di Renato Sanches, senza dimenticare Aouar.

Per non parlare del reparto arretrato, ridotto ai minimi termini. Il rientro di Kumbulla non risolve una situazione che costringerà la Roma a dover prendere un difensore nel prossimo mercato di gennaio. Anche per la situazione di Smalling è sempre più misteriosa.

Caso Smalling, come risolvere la situazione

Mourinho ha puntato il dito nei confronti dell’inglese più volte, accusandolo di poco sacrificio. Non che Chris abbia fatto mai nulla per far cambiare parere al suo allenatore. Anche perché la tendinite che lo affligge è un rebus. Non solo.

Smalling non sembrerebbe intenzionato a operarsi per risolvere in via definitiva il problema, per questo il suo rientro in campo resta circondato da sempre più punti interrogativi, con la data di gennaio inizialmente prevista che intanto potrebbe slittare ulteriormente almeno fino a febbraio. Come risolvere la situazione? La risposta può arrivare solo dal mercato.