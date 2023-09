No, no e ancora no: le ultime ore di Bonucci | Tre telefonate disastrose

L’ex Capitano della Juventus ha firmato con l’Union Berlino dopo che per lui si sono chiuse altre porte e possibilità.

L’estate di Leonardo Bonucci è stata davvero paradossale e probabilmente inaspettata. Ad inizio luglio, in concomitanza con l’inizio del raduno della Juventus, l’ormai ex capitano bianconero riceve una Pec dalla società in cui gli viene comunicato che è fuori dal progetto e non sarebbe rientrato nelle rotazioni di Mister Allegri e neppure nel gruppo squadra.

Una brutta botta per Leo che aveva ancora un anno di contratto con la Juventus e sognava di finire la carriera in bianconero. Così non è stato e la Juve ha preso altre decisioni anche per volontà del suo allenatore e del suo nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Dopo più di 500 partire, otto scudetti, dodici stagioni, due finali di Champions e tante altri trofei alzati al cielo, quindi, Bonucci lascia la Juventus e con lui termina anche l’era della BBBC. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini: quella che per tanti anni è stato il muro bianconero ed una delle difese più forti al Mondo.

Un segno inequivocabile della volontà della Juve di rinnovare e rinnovarsi e a nulla sono serviti i tentativi dell’ex Capitano di essere reintegrato. Alcuni post social, la possibilità di ricorrere alle vie legali, ma alla fine Bonucci ha capito la situazione e senza fare troppe polemiche ha deciso di salutare e cambiare aria.

Bonucci, ecco l’Union e la Champions

In questi mesi si è parlato di diverse squadre che potevano essere interessate a Bonucci ma. a poche ore dalla conclusione della sessione di calciomercato, per l’ex Bari e Milan è arrivata la decisione di firmare per l’Union Berlino.

Leo si trasferisce così nella capitale tedesca in una squadra ambiziosa ed in forte ascesa e che in questa stagione disputerà la Champions League. I berlinesi, scelti anche da Robin Gosens, disputeranno la competizione europea più importante e lo faranno affrontando nel girone, tra le altre, anche il Napoli. Sfida affascinante, quindi, per Bonucci che avrà subito l’occasione di tornare in Italia da avversario.

Bonucci, i tentativi prima di firmare per l’Union

Prima di firmare per l’Union Berlino, però, Leonardo Bonucci ha fatto alcuni tentativi in extremis per restare in Italia. Alcune indiscrezioni parlano di tre telefonate segrete ed importanti in cui Leo ha sondato il terreno per trovare un accordo o un compromesso.

Prima di tutto due chiamate dirette a Massimiliano Allegri, prima, e Cristiano Giuntoli, poi, per cercare di restare a Torino ed essere reintegrato in rosa. Infine, il tentativo con Maurizio Sarri per un suo possibile approdo alla Lazio. Tre telefonate, tre chiacchierate ed altrettanti secchi “No” che hanno spinto Bonucci ad accettare la proposta dell’Union Berlino e volare in Germania