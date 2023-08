No, il Brighton no: De Zerbi ci resta malissimo | Rifiutato malissimo dal top player

Proprio nel week end in cui parte la Premier, un doppio inconveniente per il Brighton. De Zerbi ci rimane malissimo.

Al netto di una Saudi Pro League che catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo dopo il mercato faraonico, dove si è attinto in ogni dove per prendere top player in grado di creare un nuovo polo calcistico, la Premier è la Premier.

Semplicemente il campionato più blasonato, tanto impegnativo quanto iconico, il migliore che ci sia. Lì giocano i Re d’Europa, Pep Guardiola e il suo Manchester City, che non avrà più Gundogan e ha iniziato la stagione perdendo la Charity Shiel ai tiri di rigore con l’Arsenal, ma sarà sempre la squadra da battere.

Lì ci sono tanti top team, Liverpool e Manchester United, Arsenal e il ricchissimo Newcastle di Tonali in mano al famigerato Fondo PIF, ma anche i campioni di Conference League del West Ham e anche il Brighton di De Zerbi, assoluta rivelazione della passata stagione.

Un De Zerbi che ha rifiutato tantissime offerte (anche dall’Italia) e che avrà gli occhi puntati in quanto è il nuovo che avanza e che si è fatto strada, nonostante un inizio stagione difficile, a causa di un doppio inconveniente.

Bye Bye

L’allenatore bresciano perde un suo pupillo proprio nel week end in cui inizia la Premier. Sì perché il Liverpool ha rotto gli indugi e speso qualcosa come 111 milioni di sterline (quasi 130 milioni di euro) per portare Moises Caicedo ad Anfiel Road.

Si tratta del nuovo record per un trasferimento calcistico in Inghilterra, l’ulteriore testimonianza che nella Terra d’Albione il potere d’acquisto dei club britannici è diverso da tutta Europa, grazie soprattutto ai mostruosi diritti tv della Premier.

Oltre il danno la beffa

A De Zerbi interessa il giusto tutto il discorso economico sul campionato inglese, è una brutta botta in quanto il centrocampista ecuadoriano era un suo pupillo, ma oltre il danno l’allenatore dei Seagulls rischia anche la beffa. Da tempo infatti il Brighton era sulle tracce di Mohammed Kudus, centrocampista dell’Ajax e della nazionale ghanese, che ha impressionato De Zerbi per le sue caratteristiche.

È un centrocampista centrale molto rapido, agile e forte fisicamente, può ricoprire diversi ruoli. Un mancino niente male che ha nel dribbling un marchio di fabbrica. Un profilo ad hoc per il suo gioco. Il problema non è tanto l’Ajax: il Brighton ha trovato l’accordo coi lanceri di Amsterdam, il problema è proprio Kudus, che starebbe facendo di tutto per firmare con il Borussia Dortmund.