No grazie, non ci servi: Boateng sotto shock | Cacciato dopo 7 giorni di allenamenti

Mai come quest’anno il calciomercato degli svincolati pullula di (ex) big. Tra questi anche l’iconico Jerome Boateng.

Vuoi per la linea giovani rappresentata dai nuovi che avanzano, vuoi per una inevitabile parabola discendente dopo anni di onorata carriera, mai come quest’anno ci sono giocatori di grido che a ottobre inoltrato sono ancora senza contratto.

Il caso più eclatante è senza dubbio Eden Hazard, uno per cui il Real Madrid spese qualcosa come cento milioni euro, o giù di lì, praticamente quanto Bellingham, per racimolare 76 presenze e 7 reti. Uno score che Jude (da centrocampista) ha eguagliato prima e superato poi, in nemmeno un mese di esperienza a Madrid.

In estate in molte si sono interessate all’attaccante belga ma a quanto pare a Eden Hazard non interessa che a fine stagione c’è Euro 2024 (in Germania dal 14 giugno al 14 luglio), piuttosto meglio pensare alla famiglia e a chiudere una carriera bella ma che poteva essere iconica.

Un caso clamoroso riguarda David De Gea, per 12 anni portiere del Manchester United e della nazionale spagnola, uno dei migliori estremi difensori in circolazione: poteva andare al Real Madrid dopo l’infortunio di Courtois, ma gli è stato preferito Kepa, per gentil concessione del Chelsea.

Da Lingard a Santi Mina

Nel calderone dei giocatori di grido ci è finito, e lì è rimasto, Jesse Lingard, ex trequartista del Manchester United, uno dei tanti a schierarsi contro ten Hag. A proposito, in questo schiera di svincolati non c’è Jadon Sancho, fuori rosa sempre a causa di attriti con l’allenatore dello United. Svincolato non di nome ma di fatto. E ancora.

Senza contratto Santi Mina, punta centrale spagnola reduce dall’esperienza con il Celta Vigo. Senza contratto Xeka, difensore-centrocampista portoghese ex Stade Reims. Senza contratto Jean-Philippe Gbamin, Helder Costa, Tanguy Coulibaly e Jean Pyerre. Non solo.

Caso Jerome Boateng, l’epilogo

Tra gli svincolati c’è anche Jerome Boateng, che in un primo momento sembrava aver trovato sistemazione. Invece l’esperto difensore ghanese di cittadinanza ma tedesco di nazionalità a 35 anni è ancora senza contratto.

Fumata nera per l’ex nazionale della Nationalmannschaft, campione del mondo a Brasile 2014, con il Bayern Monaco. Il difensore berlinese ha lavorato con la squadra in queste settimane, ma non sarà messo sotto contratto. A quanto pare non ha soddisfatto l’esigente Tuchel, almeno secondo quanto rivela prima dalla Bild e come confermato, poi, dallo stesso allenatore dei campioni di Germania.