“No grazie, me ne vado in Premier League”: Juventus addio per sempre | È finita prima di iniziare

Giuntoli potrebbe pescare in Premier League in questa sessione invernale. Ma c’è chi potrebbe andare proprio lì.

Quel calcio di rigore trasformato al Rajko Matic di Belgrado contro la Stella Rossa nell’ultima giornata di Champions League, potrebbe essere l’ultimo con la maglia di un Manchester City che chiude la fase a gironi a punteggio pieno come il Real Madrid.

Pep Guardiola ha regalato la titolarità a Kalvin Phillips nella sfida dei Citizens vinta 3-2, ma soltanto qualche giorno prima lo aveva praticamente accompagnato alla porta, con parole che non fanno altro che confermare la sua cessione, a gennaio.

“Sono molto dispiaciuto per Kalvin. Quello che chiedo ai miei giocatori è buona personalità e buon carattere. Lui è un esempio per i compagni – assicura Pep Guardiola – non è una questione personale, è solo che non riesco a vederlo nella mia squadra, tutto qui”.

Tra Pep e Kalvin non ha semplicemente funzionato, come dicono i numeri. l minutaggi di Phillips dal suo arrivo al Manchester City, nel luglio 2022, è stato sempre molto basso. La verità è che Guardiola non ha mai trovato la posizione adatta, da qui il mediano è stato spesso relegato in panchina.

Calciomercato Juve, Max Allegri lo aspetta a braccia aperte

Il profilo del centrocampista inglese è quello perfetto per Max Allegri, un cambio perfetto per Locatelli e una posizione che l’allenatore della Juventus gli ha già trovato. Manuel Locatelli ormai si è “abituato” a giocare in quella posizione.

Kalvin Phillips andrebbe a inserirsi proprio in quel ruolo, con l’ex Sassuolo che potrebbe dunque tornare mezzala e avere più libertà di inserimento. La trattativa è molto ben avviata, da tempo, a quanto pare va soltanto chiuso.

Niente Juventus, meglio la Premier League

Chi chiude qualsiasi porta alla Juventus è Lewis Ferguson, semplicemente uno dei migliori centrocampisti della Serie A con il Bologna dei miracoli (quarta insieme alla Roma) e appetito da mezza Europa. “Il mio futuro? Io a Bologna sono felice e ho fatto bene a fidarmi di Hickey – dice il centrocampista scozzese – in un futuro molto imprecisato mi vedo in Premier League”.

Anche il calciomercato lo dice. Figuriamoci l’agente: “Personalmente credo che Lewis sarà un top player entro i prossimi due anni. La prima stagione in Serie A è un passo in questa direzione, ma ci sono dei margini di crescita che devono essere raggiunti”. Lo sta dimostrando anche alla seconda. Chissà se ci sarà una terza…