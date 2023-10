No grazie, Leo Messi rifiuta l’offerta per gennaio | Stava per succedere l’impossibile

Leo Messi esce allo scoperto e spegne il rumor sul suo futuro prossimo. Ecco cosa ha deciso di fare il fuoriclasse argentino.

È l’indiziato numero uno a conquistare il Pallone d’Oro, sarebbe addirittura l’ottavo, non per la sua (prima) annata negli Stati Uniti con l’Inter Miami ma per l’epica conquista del Mondiale, la prima volta, con la sua amata argentina.

Mondiale a parte non è stata una stagione memorabile per Leo Messi, né quella terminata a giugno, nemmeno questa prima parte di MLS. Con il Paris Saint Germain sappiamo tutti come è andata a finire, con l’Inter Miami non è iniziata un granché.

Vuoi per l’infortunio vuoi per la pancia piena dopo la conquista del Mondiale, Messi negli Stati Uniti ha dato solo un assaggio di quelle che sono le sue infinite potenzialità.

Eppure ha perso una sola partita, pesante perché ha sentenziato i mancati playoff dell’Inter Miami, che non competerà per vincere il titolo massimo del calcio statunitense.

Messi e il ritorno al Barcelona: cosa è successo veramente

La mancata qualificazione alla post season americana, ha rilanciato un vecchio tormentone che questa estate ha dominato una parte del calciomercato internazionale, ossia il ritorno di Leo Messi al Barcelona.

Le possibilità c’erano tutte, ma fondamentalmente il Barcelona non aveva la forza economica per riprendere la Pulce argentina. Non sarà così nemmeno dopo la mancata qualificazione ai playoff della MLS dell’Inter Miami.

Messi ha deciso: ecco cosa vuol fare

Non giocherà la postseason significa fondamentalmente riposarsi, magari giocare in prestito in Europa, come successe per un altro campione, David Beckham ai tempi del Milan. Anche per Leo Messi sarebbe potuta finire così. Già, sarebbe. “Sono estremamente orgoglioso di tutto ciò che la squadra ha realizzato in questa stagione. Siamo stati in grado di vincere la Leagues Cup, raggiungere la finale dell’Open Cup e lottare per i play-off di Major League Soccer”. Il fuoriclasse argentino è uscito allo scoperto di recente. Prima per omaggiare la sua nuova squadra. Poi per spegnere i rumors sul suo conto.

“Manteniamo tutte le cose buone e soprattutto la voglia di migliorare per essere ancora più competitivi l’anno prossimo“. Messi sta pensando soltanto al suo Inter Miami. La lunga sosta sarà l’opportunità per dimenticare gli ultimi guai fisici, e ripartire di slancio a caccia di qualche titolo statunitense. Nonostante le voci su un suo possibile ritorno al Barcellona, il 36enne attaccante argentino non verrà ceduto in prestito prima dell’inizio della nuova stagione della Major League Soccer statunitense, previsto a febbraio 2024.