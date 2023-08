No grazie, a Roma non vengo: Mourinho sotto shock | Lo aveva chiamato personalmente

Tutti lo vogliono, nessuno per ora se lo prende. La Roma e Mourinho gelate proprio dall’attaccante lanciato dallo Special One.

Più che un problema, una necessità. Più che vezzo, un obbligo. Il tempo passa, la Roma è ancora alla disperata ricerca di un attaccante che possa allungare una coperta troppo corta. Finora Tiago Pinto a sparato a salvo.

Era arrivato prima di tutti su Gianluca Scamacca, che tra l’altro aveva dato la priorità assoluta alla squadra che gli ha permesso di farsi conoscere all’intera intera. Niente da fare, un doppio vantaggio svanito davanti alle volontà del West Ham, proprietario del cartellino dell’attaccante capitolino: niente cessione a titolo temporaneo, niente formula con diritto di riscatto ma obbligo.

Un prestito oneroso che questa Roma non ha la forza di reggere, così Tiago Pinto ha fatto buon viso a cattivo gioco, spostando il mirino sull’obiettivo Marko Arnautovic. Partenza lanciata, Tiago Pinto approfitta di una vacanza romana dell’attaccante austriaco, strappa perfino un sì, ma poi sbatte su un muro chiamato Bologna, che nel frattempo ricuce lo strappo tra Thiago Motta e Marko Arnautovic e decide di tenerlo.

Così Tiago Pinto si arma di santa pazienza e sterza su Marcos Leonardo, un brasiliano di cui si dice un gran bene. Nuovi nomi, vecchi problemi: il Santos vuole tot, la Roma prova a fare una, due, tre offerte, ma le distanze sono enormi. Così l’uomo mercato dei capitolini prende due strade.

Il vecchio e il nuovo

La prima porta a Mbala Nzola, attaccante dello Spezia, dal gol facile in Serie A nonostante la retrocessione dei liguri. La seconda è un vecchio pallino di Mourinho.

Fu proprio lo Special One a credere nelle capacità un Alvaro Morata acerbo ma già frizzante nella cantera del Real Madrid, non ci pensò due volte a promuoverlo in prima squadra durante la sua esperienza a Chamartìn. In pratica fu proprio lui a spalancare le porte del paradiso all’attuale centravanti della Spagna.

Altro per la testa

Proprio lui, uno dei suoi figliocci putativi non lo ripaga della stessa moneta. “La Roma al momento non è un’opzione, non è nella mia testa”. Le parole di Alvaro Morata dal Messico, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, gelano la Roma e soprattutto José Mourinho.

“José Mourinho è un grande allenatore – continua lo spagnolo, sempre in uno stralcio di un’intervista rilasciata all’emittente messicana TUDN – è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio“. La caccia all’attaccante prosegue: presto Roma, che è tardi.