No, grazie: 18 milioni di euro all’anno rifiutati dall’Arabia | L’allenatore ha detto no

Arriveranno nuovamente faraoniche offerte nell’imminente sessione di mercato, il no dell’allenatore non li ferma proprio.

Ciò che abbiamo visto questa estate, sarà routine. Almeno fin quando i sauditi non smetteranno di investire nel calcio, la nuova frontiera economica, per più di qualcuno un’alternativa al petrolio. Ma ci sarebbe anche un’altra motivazione, prettamente sportiva.

La Saudi Pro League non può finire così, con il successo dell’Al-Hilal di Milinkovic, con largo anticipo. Sì perché dopo il trionfo della capolista nello scontro diretto contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, sono diventati sette i punti di vantaggio di Mitrovic e compagnia.

Le altre due squadre in mano al fondo PIF, l’Al-Ahli e i campioni in carica dell’Al-Ittihad sono addirittura lontane undici punti dalla vetta, figuriamoci se uno dei fondi più ricchi e rinomati al mondo, non farà qualcosa.

In Italia hanno già provato, questa estate, a portar via sia Max Allegri sia Mourinho. Per più di qualcuno l’offerta (doppia) verrà rilanciata questa estate, con entrambi gli allenatori decisi ad accettare. Ma per il momento hanno detto no. Non solo loro.

Ecco chi ha detto no agli arabi

Dalla Spagna, l’eco del gran rifiuto, quello di Julen Lopetegui, allenatore basco che, da dopo la querelle nazionale spagnola-Real Madrid (finita male con entrambe) non ne ha azzeccata più una. Ha provato a ripartire dall’Inghilterra, ma con scarsi risultati.

Senza squadra da quando ha chiuso il rapporto con il Wolverhampton, il tecnico basco Julen Lopetegui qualche settimana fa ha rifiutato la possibilità di dirigere una squadra che gli garantiva un ingaggio stratosferico, addirittura si parla di 18 milioni di euro a stagione.

Una scelta molto… british

Secondo quanto riportato da AS, l’Al-Ittihad dopo la crisi tecnica che ha portato alla lite furibonda tra Nuno Espirito Santo e Karim Benzema, avrebbe visto in Julen Lopetegui il profilo giusto, cercando di convincerlo a suon di petroldollari, 18 milio di euro a stagione. Appunto.

Julen ha detto, così il club di Jeddah ha virato, dopo un’attenta valutazione, sull’argentino Marcelo Gallardo, uno del cast di Aurelio De Laurentiis questa estate per il dopo Luciano Spalletti. Si è capito qualche settimana dopo il perché del gran rifiuto. Julen Lopetegui sarebbe rimasto stregato dalla Premier, nonostante l’improvviso addio al Wolverhampton, causato da contrasti con la proprietà legati alle strategie di mercato. Il basco non ha fretta di tornare in panchina e ha preferiro aspettare una nuova chiamata dall’Inghilterra.