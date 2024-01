No decreto crescita? Niente Milan: salta un affare già fatto | Il 2024 inizia con un disastro

Moncada e Furiani devono cambiare strategia per il mercato del Milan dopo la mancata proroga del decreto crescita.

Il successo, non del tutto convincente, del Milan sul Sassuolo ha probabilmente salvato la panchina di uno Stefano Pioli sempre in bilico ogni qualvolta i rossoneri non vincono. Ma a prescindere dai risultati, al Milan servono rinforzi. Soprattutto in difesa.

Moncada e Furiani si erano già mossi, prima della doccia fredda arrivata direttamente dal governo. Non ci sarà quindi nessuna proroga per gli sconti fiscali per gli sportivi, con i calciatori provenienti dall’estero in primo piano. La misura, inizialmente prevista fino a febbraio 2024, nelle prime bozze del decreto Milleproroghe è saltata.

Un’abrogazione del Decreto Crescita che avrà un impatto sui conti e sulle strategie delle squadre italiane, ovviamente indispettite dalla scelta governativa. Esulta l’AIC, l’associazione italiana dei calciatori, che voleva parità tra giocatori stranieri e italiani. Non certo molte squadre.

In primi proprio il Milan. “Senza il decreto crescita siamo più poveri, è una decisione triste…”. Parola proprio di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. “Ho vissuto male l’abolizione del decreto crescita, è una decisione triste per il calcio italiano. Siamo più deboli e più poveri, meno competitivi”.

Polemica e problemi

Furlani non ci va per il sottile. “Il calcio dovrebbe essere visto come un settore dell’economia, per anni in Europa siamo stati leader, ora con queste regole non possiamo esserlo – conclude l’amministratore delegato rossonero – ringrazio Abodi che ha provato a spingere per discutere queste difficoltà, ma non è andata bene”.

La prima conseguenza dopo le polemiche per la scelta governativa di abolire il Decreto Crescita è risolvere un problema impellente. Sì perché il Milan aveva messo nel mirino un rinforzo per il mercato di gennaio, che quasi certamente non verrà.

Cambio repentino di strategia

Per rinforzare il Milan ha messo da tempo nel mirino Serhou Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano, attaccante dello Stoccarda (classe 1996) e della nazionale guineana. Lo volevano in tanti, anche se i rossoneri erano in vantaggio su tutti.

Il centravanti africano, 17 reti in 14 gare di Bundesliga, aveva anche ammiccato al club rossonero, ma il problema ingaggio si è ingigantito. Il Milan contava sul Decreto Crescita per ammortizzare il costo di 5 milioni di euro, quanto prende ora Serhou Guirassy. A conferma che l’attaccante potrebbe sì lasciare la Germania ma non per l’Italia, arriva dal Kicker. Il guineano, infatti, avrebbe ora espressa la volontà di giocare in Premier League. Un rumors fastidioso per il Milan: oltre il danno, la beffa.