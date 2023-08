No, così no: salta l’affare e Sarri si infuria | Cataclisma Lazio

Una trattativa ben avviata s’inceppa sul più bello: la Lazio vede sfumare l’affare. Sarri s’infuria a pochi giorni dal termine del calciomercato.

Vuoi per un calciomercato un po’ così, partito in ritardo e con qualche attrito di troppo tra Lotito e Sarri prima della pace fatta di agosto e dell’unione di intenti rilanciati, vuoi per le certezze dell’allenatore biancoceleste con le quali si è guadagnato il ritorno in Champions da secondo in classifica, la Lazio è ripartita da Lecce con gli stessi undici della passata stagione.

Solo uno dei nuovi cinque acquisti (Pellegrini, Rovella, Kamada, Isaksen e Castellanos) è partito titolare a Via del Mare: il giapponese Kamada, che avrebbe vestito la maglia del Milan se Maldini non fosse stato licenziato, ma che ha convinto subito Sarri, sempre un po’ chiuso nella sua visione calcistica.

“Io ho certe caratteristiche – sottolinea l’allenatore della Lazio nel pre-gara della trasferta di Lecce – non riesco a inserire un calciatore in tempi brevissimi. Se uno non sa certi movimenti, mette in difficoltà tutta la catena”.

Questo non vuol dire che la Lazio sarà la stessa della passata stagione, se non fosse che non ci sono più le colonne portanti Milinkovic Savic e Acerbi, unitisi ad Escalante (a titolo definitivo al Cadiz), Moro (Valladolid), Cancellieri (Empoli) e Luka Romero (Milan) Luis Maximiano.

L’ultimatum

Gli ultimi giorni di calciomercato, dove Lotito è sempre particolarmente frizzante, serviranno in primis a sciogliere il nodo Bonucci, ancora separato in casa Juventus. Il profilo del difensore è di quelli che potrebbero fare comodo a una squadra alle prime armi in Champions League.

Esperienza e carisma da vendere, ma Sarri non è del tutto convinto sia per le condizioni dell’ex capitano della Juventus, sia per questioni di spogliatoio. Non solo. L’Union Berlin fa sul serio per Bonucci e, stanco di aspettare, avrebbe lanciato un ultimatum all’ex difensore della Nazionale, in attesa ancora di una eventuale chiamata dalla Lazio. Nel frattempo ecco una risposta non proprio piacevole.

L’intoppo

La Lazio stava aspettando notizie da Hugo Lloris, esperto portiere francese, classe 1986 in uscita dal Tottenham Hotspurs. Una trattativa che sembrava già avviata. Ma a quanto pare stoppata direttamente dall’estremo difensore di Nizza.

Qualcuno deve aver spiegato al vice campione del mondo transalpino che la Lazio ha intenzione di lasciare le chiavi della porta biancoceleste sempre nelle mani di Provedel, da qui la sua risposta negativa al club biancoceleste, almeno stando a quanto riporta L’Equipe.