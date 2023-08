No all’Arabia, si alla Juventus: dice no a 120 milioni di euro | Follia di mercato

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus, durante un match della scorsa Serie A/StadioSport.itDopo Messi, Modric e Mbappé un altro importante big del calcio europeo rifiuta le offerte arabe. Vuole solo la Juve.

Un mercato, quello in corso, fortemente influenzato dalla prepotente irruzione dei ricchi e potenti proprietari sauditi che stanno rivoluzionando il modo di intendere le trattative di calciomercato. E, se prima a farle da padrone era la Serie A, poi è diventata la Liga con Real Madrid e Barcellona, ora sono Premier League e Saudi Pro League a comandare a loro piacimento le operazioni.

In Inghilterra c’è la competitività, la sicurezza di giocare un campionato di altissimo livello, i ricchi guadagni da diritti tv e botteghini dei modernissimi stadi. In Arabia Saudita, invece, ci sono cifre da capogiro messe a disposizione dei calciatori come stipendi netti da guadagnare per vivacchiare per qualche anno in un campionato che ha l’obiettivo di crescere e diventare competitivo.

Ed è così, quindi, che, dopo Cristiano Ronaldo che ha fatto da apripista lo scorso gennaio, sono sbarcati nel ricco campionato saudita anche altri calibri da 90. Benzema, Kanté, Ruben Neves, Koulibaly, Mendy, Brozovic, Milinkovic Savic, Saint Maximin, Seko Fofana, Alex Telles, Mané, Firmino, Malcolm, Mahrez.

Fin qui sono questi i calciatori più importanti che hanno scelto le ricche offerte arabe e sono andati via dall’Europa. La lista sicuramente è destinata ad allungarsi nelle prossime settimane, ma c’è anche chi dice no. Fin qui i rifiuti più importanti sono arrivati da Messi, Mbappé, Luis Alberto e Modric. Ma non solo.

Rifiuta l’Arabia, vuole solo la Juventus

Anche Romelu Lukaku, fin qui, ha rifiutato ogni offerta che arrivava dall’Arabia Saudita. Proposte che sono arrivate dell’Al-Hilal che si dice sorpresa per la tenacia con cui il belga ha rifiutato ogni approccio. Come scrive il Corriere dello Sport, Big Rom ne ha rifiutate due, una a metà luglio e l’altra ad inizio agosto.

L’ultima addirittura prevedeva un guadagno totale di 120 milioni per l’ex attaccante dell’Inter. Non è detto che ad inizio settembre, quando il mercato in Arabia sarà ancora aperto rispetto a quello europeo, non possa esserci un nuovo assalto, qualora il belga dovesse rimanere ancora senza squadra. L’idea di Lukaku però è chiara: vuole soltanto la Juventus.

La Juve ci prova, ma c’è distanza

Al momento, però, la trattativa tra Chelsea e Juventus, che prevede uno scambio tra Lukaku e Vlahovic più un conguaglio che andrebbe al club bianconero, si è arenata. Troppa differenza tra le due parti sulla cifra del conguaglio. Il club londinese offre 20 milioni, mentre i bianconeri ne chiedono almeno 35.

Allegri, da parte sua, nonostante la doppietta di Vlahovic nel test di ieri contro la Next Gen e nonostante i cori dei tifosi bianconeri contro Lukaku, è pronto ad accogliere l’attaccante belga a braccia aperte. La sua Juventus ha bisogno di una punta di strappo e di fisicità e che sappia fare la differenza non solamente nei 16 metri dell’area.