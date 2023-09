No all’Arabia Saudita: “Meglio la Champions” | Atto d’amore, resta al Milan

Il campione rossonero ha spiegato il motivo per cui respingerebbe il corteggiamento dalla Saudi Pro League: vuole giocare in Europa.

Una vittoria di misura al termine di una gara tutt’altro che brillante, ma a volte anche queste hanno una loro importanza. Il Milan mette da parte tre giorni particolarmente difficili tra Derby ed esordio in Champions League, grazie al gol di Rafael Leao che regala i tre punti contro un ostico Hellas Verona.

Prima della sosta i rossoneri erano apparsi come la squadra più in forma del campionato, ma la partita contro l’Inter ha confermato una certa distanza dai cugini e minato quelle certezze che erano state costruite nelle uscite d’agosto. Le milanesi, al momento, appaiono come le favorite per la lotta al titolo, che in caso di vittoria di chiunque delle due significherebbe la conquista della storica seconda stella, traguardo raggiunto solo dalla Juventus in oltre un secolo di calcio italiano.

In questo senso, la trasferta di Cagliari assume una grande importanza per non perdere contatto dalla vetta e avvicinarsi ad un impegnativo mese di ottobre con l’indicatore della fiducia, se non al massimo, quantomeno mezzo pieno.

Nei prossimi trenta giorni, infatti, i rossoneri saranno chiamati a sfide molto importanti: Lazio, @Borussia Dortmund, Juventus, @Paris Saint-Germain e @Napoli. Nel mezzo anche la trasferta di Genova.

Obiettivo: restare

Per aspirare al raggiungimento di tutti gli obiettivi stagionali, Stefano Pioli avrà naturalmente bisogno del miglior Rafael Leao. L’inizio è decisamente all’altezza del nuovo numero di maglia, infatti ha già messo a referto 3 gol e 2 assist nelle prime sei uscite.

Il portoghese è pienamente concentrato sul Milan, come dimostrato anche dalla recente intervista rilasciata alla rivista GQ: «Cosa farei in caso di offerta dall’Arabia Saudita? Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. Per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni».

Contratto

Parole che confermano la volontà del giocatore di restare in Europa e al Milan, dopo aver anche indossato la fascia di capitano nella partita di sabato. Il portoghese è grato ai rossoneri per essersi fatti carico del pagamento di 18 milioni che il TAS gli ha obbligato a corrispondere al Lille e ha messo la firma per rinnovare fino al 30 giugno 2028.

Nel calcio di oggi è difficile escludere una cessione, soprattutto se dovessero giungere offerte da capogiro, ma lo stesso Leao ha dichiarato di non aver fretta: «Se avessi in mente di andare via non avrei rinnovato, sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan».