No, alla Juve non ci vado: rifiuta l’offerta e resta dov’è | Disastro storico

Stallo nel mercato invernale bianconero: salta una trattativa che sembrava praticamente fatta: rifiuta l’offerta e resta dov’è.

È da questa estate che, soprattutto dopo l’arrivo di Giuntoli, affibbiano questo o quel giocatore alla Juventus. Il caso Lukaku è soltanto la punta di un iceberg che cozza alla fine con il grande stallo che regna ai bianconeri.

Dall’arrivo di Giuntoli e al netto di prestiti ed esuberi, un solo nuovo giocatore ha vestito di bianconero: il figlio di Weah. Che, tra l’altro, dopo un inizio scoppiettante è finito indietro nelle gerarchie di Allegri, giocando pochissimo.

Anche in questo inizio di mercato invernale, tanti giocatori sono finiti in orbita Juventus. Uno su tutti, Kalvin Phillips, la cui trattativa era data per fatta, ma che poi, all’improvviso, si è arenata. Ora c’è da monitorare la pista Kostic.

Il serbo potrebbe, condizionale d’obbligo, lasciare la Juventus in questa sessione (per essere rimpiazzato, ovviamente) per quanto i sondaggi fin qui non abbiano ancora portato a formalizzare un’offerta.

Tanta carne al fuoco

Le notizie non mancano, per carità. A Torino è atteso l’arrivo di Tiago Djalò, per cui è stata superata la concorrenza dell’Inter (pronta a prendere l’ex Milan ma a giugno, il solito colpo a parametro zero di Marotta), probabilmente l’unica certezza, visto che quel quadriennale è lì, pronto a essere firmato.

Le prossime settimane dovrebbero, condizionale sempre d’obbligo, essere decisive anche per chiarire l’eventuale fattibilità dell’operazione Jordan Henderson (in uscita dall’Al-Ittihad) e le possibili destinazioni per Kean, appetito più all’estero che in Italia.

Sul più bello salta tutto

Un po’ a sorpresa ma sempre a testimonianza che il mercato della Juventus potrebbe essere tutto fumo e poco arrosto, arriva una fumata nera, una trattativa interrotta all’improvviso causa problemi personali. Niente da fare infatti per Luigi Cherubini, che sarebbe dovuto arrivare dalla Roma.

I problemi personali del capitano della Primavera dovrebbero riguardare il suo stato di salute. In seguito a degli accertamenti per un trauma al ginocchio, è emersa la presenza di una cisti da togliere: l’inevitabile operazione interrompe di fatto una trattativa sganciata all’arrivo di Huijsen ma che doveva essere parallela, con l’unica differenza che il giallorosso, a differenza dell’olandese, sarebbe dovuto passare alla Juventus a titolo definitivo. Non sarà così, invece: l’operazione e la conseguente riabilitazione potrebbe portare la Roma a rinnovare il contratto di Luigi Cherubini, in scadenza a giugno 2024.