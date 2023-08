No alla carriera, sì ai soldi: rifiuta la Juve e va all’Al-Ahli | Telenovela di mercato chiusa

I bianconeri avrebbero voluto portare il centrocampista a Torino, ma l’offerta dall’Arabia Saudita ha cambiato le carte in tavola.

La Juventus ha lasciato gli Stati Uniti con delle certezze in più e dei motivi per cui sorridere. Le due partite disputate contro Milan e Real Madrid hanno portato altrettante vittorie, rendendo più piacevole il ritorno a casa. La prossima amichevole, che sarà probabilmente anche l’ultima, è in programma sabato 12 agosto contro l’Atalanta, a Cesena.

L’acquisto di Weah non aveva lasciato dubbi riguardo il modulo con cui ripartire: lo stesso 3-5-2 che aveva permesso ai bianconeri, lo scorso anno, di trovare compattezza nel momento del bisogno. Il figlio di George ha lasciato intravedere le sue qualità, segnando anche il suo primo gol contro i blancos. Il suo compagno di reparto sarà Cambiaso, che con le sue prestazioni ha convinto Allegri della permanenza.

Un’altra buona notizia arriva dalle condizioni di Federico Chiesa, decisamente più in palla atleticamente rispetto al giocatore visto nella passata stagione. Le possibilità della Juventus di rientrare nella lotta scudetto dipenderanno da lui.

Il nodo principale che dovranno sciogliere i bianconeri da qui alla fine del mercato riguarda Vlahovic. L’affare con il Chelsea, che vedrebbe arrivare in cambio Lukaku, è ancora in piedi, anche se vi è ancora distanza tra le parti sulla valutazione del serbo. La sua esultanza dopo aver segnato contro le merengues è sembrato un segnale rivolto a qualcuno in dirigenza, ma la situazione finanziaria del club – come sottolineato da Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione – potrebbe portare a dei sacrifici. E Vlahovic è il giocatore della rosa che ha il valore di mercato più alto.

Affare saltato

Oltre alla questione attaccante, nelle ultime settimane la dirigenza ha valutato attentamente se acquistare o meno un centrocampista. Le condizioni fisiche di Pogba, che difficilmente sarà pronto per scendere in campo nelle prime giornate di Serie A, hanno portato Giuntoli e Manna a valutare l’opzione Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano non rientrava nei piani del Barcellona per questa stagione, motivo per cui i blaugrana avevano aperto alla possibilità di cederlo in prestito con diritto di riscatto. L’ex Milan, però, ha deciso di accettare l’offerta dell’Al-Ahli di 20 milioni netti a stagione per tre anni. Al Barcellona andranno 15 milioni per il cartellino.

E adesso?

Sfumato Kessié, la Juventus potrebbe decidere di non tornare sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le probabilità che Weston McKennie resti a Torino in questa stagione diventano sempre più alte, giorno dopo giorno.

Nonostante il tentativo di cessione durante il mercato invernale scorso – non concretizzatosi a causa della retrocessione del Leeds – l’americano avrebbe convinto Allegri nelle prime uscite stagionali.