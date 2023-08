No al rinnovo, sì all’Arabia: scandalo in Serie A | Aveva detto sì a tutto

Anche il Napoli rischia di essere travolto dal ciclone proveniente dall’Arabia. Rudi Garcia sorpreso, tifosi molto preoccupati.

Sarà perché è una delle poche società italiane con i conti a posto. Sarà perché Aurelio De Laurentiis sa il fatto suo, un presidente con cui battagliare (e penare) per strappargli qualche big. Sarà, ma finora il ciclone arabo che ha scombussolato l’Europa, toccando anche l’Italia, sembrava non intaccare le certezze del Napoli. Già, sembrava.

Le parole di Rudi Garcia, insieme ai rumors di mercato degli ultimi giorni, provocano tanti foschi presagi in seno al gruppo squadra di un Napoli deciso più che mai a difendere quello scudetto conquistato qualche mese fa con Luciano Spalletti.

Come se non bastassero i problemi di un Victor Osimhen vicino al rinnovo, ma che non ha ancora esteso il suo accordo con Aurelio De Laurentiis, il club partenopeo spiazzato da un rinnovo congelato.

Stallo all’improvviso

“Siete intelligenti, potete capire”. La frase di Rudi Garcia per spiegare il motivo della mancata convocazione di Piotr Zielinski per l’amichevole del Napoli contro i tedeschi di Piotr Zielinski evidenziano un qualcosa di preoccupante.

Eppure sembrava tutto fatto dopo gli ultimi colloqui tra le parti e il secco no alla Lazio se non per trenta milioni di euro. Sarri, che lo conosce meglio di chiunque altro (lo ha fatto esplodere lui all’Empoli) aveva masticato male. Ora potrebbe toccare al Napoli.

Irrompe l’Al-Ahli

Dela aveva trovato l’accordo su tutto col centrocampista polacco, pronto a rinnovare per altre quattro stagioni, abbassandosi sensibilmente l’attuale ingaggio da 3,5 milioni annui. Cifre, modalità, tempi: tutto fatto, come confermato dalla Gazzetta dello Sport. Poi, all’improvviso il fulmine a ciel sereno che squarcia l’azzurro di Napoli. Irrompe l’Al-Ahli, che ha appena preso Roger Ibanez per poco più di 25 milioni, bonus compresi, l’offerta è più che allettante. Il rinnovo di Zielinski si blocca. Perché?

Semplicemente perché una delle quattro formazioni arabe in mano al fondo PIF ha alzato nettamente l’asticella, offrendo al nazionale polacco un triennale da dodici milioni di euro netti a stagioni, al Napoli circa 20 milioni di euro. Anche per la Rosea l’ultima offerta araba sarebbe un affare per tutti dal momento che Zielinski ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il problema però è come rimpiazzare uno degli artefici dello scudetto di un Napoli ancora alla ricerca dell’erede di Kim, passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, la cifra che rappresentava la clausola rescissoria del difensore sudcoreano.