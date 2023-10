Niente rinnovo, te ne vai a zero euro: ten Hag fa piazza pulita | Lo caccia da Manchester

Chissà se ten Hag resterà alla guida del Manchester United. Per il momento sta facendo soltanto piazza pulita. Poco altro coi Red Devils.

Il successo faticoso di Sheffield contro uno United ultimo in classifica ma sconfitto solo nel finale con un gol di Dalot, è ossigeno solo per una classifica del Manchester United che resta alquanto deficitaria.

Red Devils sì con due successi di fila ma soltanto ottavi in Premier League ancora a cinque lunghezze dalla zona Champions League. In Inghilterra sono usciti già i primi nomi per il dopo ten Hag, un allenatore che non ha fatto altro che litigare con tanti giocatori durante il suo ciclo portando pochissimi risultati.

Secondo il The Sun, il futuro dell’allenatore olandese è appeso ai risultati: tradotto, non può più sbagliare. I successi Brentford e Sheffield hanno dato una boccata d’ossigeno, ma siamo lontanissimi dalla soglia di sicurezza.

Una teoria avallata dai nomi che fuoriescono per la panchina dei Diavoli Rossi, uno su tutti Graham Potter: l’ex Brighton e Chelsea sarebbe in cima alla lista dei papabili manager nel caso in cui ten Hag dovesse floppare ancora, ritenuto ideale per riportare entusiasmo all’Old Trafford.

Tanti litigi poche gioie

Una delle grandi accuse che si muovono all’ex allenatore dell’Ajax è la difficile convivenza con molti giocatori, primo tra tutti proprio Cristiano Ronaldo: fu proprio una loro litigata che divenne pretesto per Cristiano Ronaldo per farsi licenziare, e volare in Arabia dove si è rigenerato.

Anche con Lingard non ha funzionato, e che dire dell’attuale status di Sancho: un separato in casa che non può mettere neanche piede nei campi di allenamento del Manchester United, dopo la rottura totale con il club, figlia di una lite furibonda con il manager olandese.

Altra storia senza lieto fine

Come rivelato da Manchester Evening News, lo United sta lavorando a dei rinnovi: in agenda sono previsti incontri decisivi per prolungare gli accordi (in scadenza) con Victor Lindelof, Hannibal Mejbri e Aaron Wan-Bissaka, tutti per un’altra stagione.

In questa lista non c’è Anthony Martial, altro giocatore che non ha mai legato con Erik ten Hag e potrebbe fare (di nuovo) le valigie per lasciare Old Trafford. Ad oggi non ci sono in programma incontri tra la dirigenza e l’attaccante francese, classe 1995, per cui il Manchester United spese qualcosa come 50 milioni di euro più altri 30 legati ai bonus, nell’ormai lontano 1995. Martial non vede l’ora di lasciare Manchester. Ma prima bisogna capire il futuro di ten Hag. E se andasse via prima il manager olandese? La risposta legata ai risultati.