Neymar-Arabia Saudita: problemi seri con il contratto | Annuncio shock atteso a minuti

Oltre il danno anche la beffa per O’Ney: Neymar-Arabia Saudita, emergono problemi seri di contratto tra il brasiliano e l’Al-Hilal.

Doveva essere ciò che non è stato Messi. Sì perché l’Al-Ahli è stato a un passo dal portare Leo in Arabia Saudita, l’offerta era super allettante e l’iridato argentino ci ha pensato tantissimo, ma poi ha declinato l’invito, preferendo la Florida, l’Inter Miami e la MLS, anche se non si è qualificato per i playoff statunitensi.

Laddove non è riuscito l’Al-Ahli, è arrivato l’Al-Hilal. Che ha risposto all’Al-Nassr (il primo a prendere un super top player del calibro di Cristiano Ronaldo) con Neymar. Una super operazione che rese lo scorso Ferragosto, infuocato.

Dopo le stagioni al Barcellona e i sei anni trascorsi in Francia al Paris Saint-Germain, O’Ney ha scelto l’Arabia Saudita: l’Al-Hilal pagò 90 milioni di euro al Paris Saint Germain. Ma le cifre che fecero scalpore furono altre.

Un biennale da 80 milioni a stagione, così l’attuale capolista della Saudi Pro League ha convinto il fuoriclasse brasiliano a far brillare la sua stella nel nuovo Eldorado del football. Almeno queste dovevano essere le intenzioni.

Galeotto Brasile-Uruguay

Neymar mantiene fede alle aspettative e spinge l’Al-Hilal fin su la vetta del campionato saudita. All’improvviso il sogno dorato di O’Ney diventa un incubo: galeotto un “normalissimo” Brasile-Uruguay.

Neymar si fa male in quella partita. Molto male. Talmente male che il kappaò porta come conseguenza a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato e dei due menischi del ginocchio sinistro. dopo quasi dieci giorni dall’infortunio che ha rovinato la sua prima stagione con l’Al-Hilal. Il tutto dentro la notiziaccia di un tentativo di rapimento ai danni della figlia, nata peraltro da poco.

Neymar-Al-Hilal ai ferri corti

L’Al-Hilal, infatti, a seguito del brutto infortunio che costringerà Neymar a stare fermo per tutta la stagione, avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il contratto. Il motivo è duplice. Al di là dell’infortunio, infatti, facendo così l’Al-Hilal libererebbe uno slot per tesserare uno straniero (altro big) a gennaio, dal momento che attualmente il club ha esaurito i posti per giocatori non sauditi. Una strategia rivelata proprio dalla stampa saudita.

Nel particolare, il media arabo Arriyadiyah riferisce che il piano del club asiatico avrebbe chiaramente subito un’accelerazione nelle ultime ore. La decisione sarebbe stata presa dopo una consultazione tra i dirigenti addetti al mercato dell’Al-Hilal e l’allenatore Jorge Jesus, che ha chiesto alla società di inserire in rosa un terzino sinistro. Così O’Ney è già passato, perchP in Arabia funziona così. Se vi pare.