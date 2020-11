Ritorno all’antico per Netflix. Il servizio di streaming è sempre alla ricerca di nuove programmazioni, qualcosa che possa stupire il pubblico.

Invece, ora, c’è un graduale ritorno al passato. Direct è un canale tradizionale, come quelli che si possono vedere tutti i giorni in televisione.

Questa idea è saltata alla mente del numero uno dell’azienda per attirare con più convinzione il pubblico francese. Dall’idea “scegli di vedere quello che vuoi, quando vuoi”, si è passati ad una trasmissione con minori possibilità di scelta.

Per ora su questo canale verranno trasmessi film e serie tv già disponibili sulla piattaforma e sarà disponibile solamente agli abbonati. Una scelta nuova e radicale, quella di volersi inserire nel mercato televisivo.

Il palinsesto e i programmi trasmessi sono predefiniti e si susseguono senza l’intervento del pubblico. Una rivoluzione all’indietro che spiegano in questi termini dalla direzione di Netflix:

“A molti spettatori piace l’idea di una programmazione che non richieda loro di scegliere cosa guardare. Che manchi l’ispirazione o che si stia scoprendo Netflix per la prima volta, il canale guiderà l’utente che non dovrà scegliere un particolare titolo, sorprendendolo con la diversità del catalogo Netflix”