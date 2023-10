Ne riparliamo a gennaio: offerta lampo per Palladino | Incontro avvenuto in gran segreto

L’ex calciatore di Genoa e Parma sta convincendo tutti sulla panchina del Monza e potrebbe presto ambire ad una panchina importante.

Dal momento del suo arrivo in poi il Monza ha tenuto un ritmo da qualificazione europea ed il suo calcio ha convinto praticamente tutti. Raffaele Palladino, insediatosi sulla panchina dei brianzoli da poco più di un anno, quando fu chiamato a sostituire Giovanni Stroppa, è sicuramente uno dei tecnici emergenti più interessanti del nostro campionato.

Palladino è stata un’altra, l’ennesima, intuizione di Adriano Galliani che, d’accordo con il presidente Silvio Berlusconi, ebbe il coraggio di affidare la panchina di un Monza in crisi nera ad un giovane 38enne che, fino ad allora, aveva allenato soltanto giovanili e primavera.

Il tecnico napoletano, infatti, arrivava da due campionati con i ragazzi del Monza e uno con quelli della Primavera e aveva già convinto i pieni alti del club brianzolo. La scommessa è stata vincente e la squadra con lui ha cominciato a far vedere un gran bel calcio (veloce, propositivo e con idee chiare e precise) e ad ottenere risultati importanti. Vittorie contro squadre blasonate ed una zona europea sfiorata.

In questa stagione il Monza è già partito alla grande e, dopo otto giornate, si trova a 12 punti, insieme a Lecce e Frosinone, e ad appena un punto da quella che in questo momento sarebbe la zona Europa. I biancorossi non sono più una sorpresa e Palladino è già finito nel mirino, o almeno sotto la lente d’ingrandimento, di diversi top club nostrani.

Palladino, futuro in un grande club

Il suo nome è stato già accostato, anche senza contatti ufficiali tra le parti, alla Juventus. Palladino è stato calciatore del club bianconero dal 2006 al 2008, collezionando 51 presenze e 9 reti. Quelli erano gli anni post calciopoli e a cavallo tra la Serie B ed il ritorno immediato in Serie A.

L’attuale tecnico del Monza conosce bene quindi l’ambiente Juventus e potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per il futuro, per la rinascita e per il rilancio del club torinese. Ora, intanto se lo gode Galliani come allenatore della sua squadra del cuore, ma a fine stagione potrebbe succedere di tutto.

Palladino, tra qualche mese si decide tutto

Ovviamente dipenderà da come Massimiliano Allegri porterà a termine questa stagione. Il tecnico livornese ha un contratto che scade nel giugno 2025, ma non è escluso che le strade tra lui e la Juventus si possano separare anche con un anno di anticipo.

Se cosi fosse, come detto, Palladino sarebbe una delle opzioni che Giuntoli e la proprietà della Juventus stanno attentamente valutando. Giovane, bravo, di prospettiva ed ex Juve. L’attuale tecnico del Monza potrebbe rappresentare a tutti gli effetti un Conte-bis, qualora dovesse riuscire a conquistarsi la panchina bianconera, e questo potrebbe far sognare i tifosi juventini.