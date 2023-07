Né Inter né Juve: Lukaku e il tradimento supremo | Telefonata a notte fonda

Fuori rosa con il Chelsea, dentro al mercato con tutte le scarpe: né Inter né Juve, Lukaku il cambia-maglia ha in mente altro.

A quest’ora doveva sbarcare in Giappone, primi allenamenti a Osaka, test match con l’Al-Nassr e prove tecniche di coppia con Marcus Thuram, test match contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic. Niente di tutto.

Lukaku attualmente è un giocatore senza squadra, nel senso: fuori rosa con il Chelsea, prenotato dalla Juventus ma solo se dovesse partire Dusan Vlahovic, richiestissimo in Arabia. O comunque da chiunque voglia prendere un centravanti fortissimo, sia chiaro, ma un “cambia-maglia” come pochi.

Sei squadre e nove trasferimenti, in un lasso di tempo relativamente piccolo, praticamente un record. Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United e Inter. Due volte Inter. La prima finì male, con la fuga verso Londra lastricata di sterline. La seconda addirittura peggio.

Sembrava esser tornato quel goleador infallibile che proprio l’Inter aveva conosciuto ai tempi di Conte, nonostante tutte le incomprensioni, Simone Inzaghi aveva scommesso su di lui questa estate nel summit in società post finale di Champions League. Poi all’improvviso il disastro.

Ultima chiamata. Ma…

Sebastien Ledure flirta con Milan e Juve, l’Inter lo viene a sapere, succede il patatrac. Lukaku prova a ricucire lo strappo, ma davanti trova un muro clamoroso.

Secondo Tuttosport l’attaccante belga starebbe pensando a un ultimo tentativo per cercare di ricucire lo strappo con i nerazzurri sapendo che c’è ancora grosso margine di tempo dato che il club nerazzurro si sta concentrando su altri reparti del campo sul mercato. Anche se su social è sempre molto sibillino, e non certo accomodante con quel “normale essere trascurati, attendi l’accordo…”

Altre strade

Difficile comunque immaginare Lukaku con la maglia interista, ad oggi è completamente da escludere il suo approdo alla Juventus, nonostante Max Allegri straveda per lui. Ma il PSG non sembra poi così deciso a fare un’offerta alla Signora per Vlahovic, e se non parte Dusan, i bianconeri non prenderanno mai Big Rom.

Ci sono altre due strade da percorrere. Dopo aver flirtato con la Juve e aver distrutto, almeno fino a prova contraria, il rapporto con l’Inter, Lukaku avrebbe provato anche a sentire il Milan prima della chiusura del colpo Okafor. Dai rossoneri però nessuna apertura, visto che stanno per completare l’affarone Chukwueze convincendo il Villarreal con un’offerta da 20 milioni, trasformabili in 30 con vari bonus. E Lukaku? Non resta che l’Arabia, quella che a conti fatti gli darebbe più soldi.