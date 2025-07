Ndoye vuole solo Conte, ma il Napoli dice no ai 45 milioni

Dan Ndoye resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo del suo nuovo Napoli. Il tecnico salentino ha indicato chiaramente il profilo dell’attaccante svizzero come il più adatto al suo progetto tattico, ma il club partenopeo ha tracciato un confine preciso in termini di budget. Nonostante la forte stima dell’allenatore, non si andrà oltre i 40 milioni di euro complessivi, cifra che potrebbe includere alcuni bonus, ma senza ulteriori concessioni.

Napoli smentisce proposte da 45 milioni e percentuali future

Nelle ultime ore si sono rincorse voci su un’offerta da 45 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita a favore del Bologna. Una cifra che, secondo ambienti vicini alla società azzurra, non corrisponde alla realtà. Nessuna proposta del genere è mai stata formulata, né lo sarà: Napoli ha stabilito un tetto massimo alla valutazione di Ndoye, ritenendo le richieste dei felsinei eccessive e fuori mercato.

Il giocatore vuole Napoli, ma occhio al Nottingham Forest

Ndoye, da parte sua, preferirebbe vestire l’azzurro. Lo svizzero ha già manifestato il suo gradimento per il progetto di Conte, ma sa anche che il Napoli non parteciperà ad aste. Il Nottingham Forest, infatti, si è fatto avanti con grande decisione, forte della possibilità di soddisfare economicamente le richieste del Bologna. Tuttavia, la volontà del calciatore potrebbe ancora fare la differenza, specie se il club inglese non dovesse garantire un ruolo da protagonista.

Sterling e Kevin restano piste alternative concrete

Nel frattempo, Napoli si tiene aperte strade alternative, qualora la trattativa con il Bologna dovesse arenarsi definitivamente. Raheem Sterling, esterno offensivo del Chelsea, è stato oggetto di un primo dialogo tra le parti. I Blues non lo considerano incedibile, ma l’ingaggio elevato del calciatore impone riflessioni profonde.

Parallelamente, è stato proposto Kevin del Shakhtar Donetsk tramite intermediari, anche se non ci sono state trattative dirette con il club ucraino. Il suo profilo potrebbe tornare d’attualità nel caso in cui sfumasse l’obiettivo principale.

La strategia del Napoli è chiara: attendere sviluppi sul fronte Ndoye, prima di virare su altri nomi. Conte ha espresso la sua preferenza, il giocatore ha dato segnali d’apertura, ma l’operazione può andare in porto solo alle condizioni del club di De Laurentiis. Se il Bologna non abbasserà le pretese, allora sarà inevitabile cambiare strada. Fino ad allora, la priorità resta una sola: Dan Ndoye.