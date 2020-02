NBA 2019/20, Risultati 2 Febbraio: che rimonta dei Pistons! Toronto si gode Davis

Sorpresa Pistons contro i Nuggets, copione rispettato invece per Bucks e Rockets. I Raptors si sbarazzano dei Bulls.

Quattro partite disputate nel pomeriggio americano: questo è stato il piatto che ci ha offerto l’NBA Sundays.

Partiamo dalla prima partita ovvero, il successo dei Pistons contro i Nuggets con il punteggio di 128-123. Dopo il primo quarto, in molti avrebbero immaginato un facile controllo del match da parte dei Nuggets, invece i Pistons sono piano piano saliti in cattedra riuscendo a rimontare un svantaggio iniziale di 21 punti! Alla fine dell’ultima frazione regolamentare è arrivato l’aggancio a 111-111, poi all’overtime anche il successo definitivo. Fondamentali Andre Drummond (con 21 punti e 17 rimbalzi) e Bruce Brown (19 punti e 10 rimbalzi). Per quanto riguarda Denver, prova monumentale di Jokic che ha firma una tripla doppia da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Non ha faticato più di tanto Milwaukee che guidata dal solito Antetokounmpo e da Middleton ha battuto i Suns per 129-108. Come detto, per i cervi hanno inciso soprattutto le prestazioni delle due ali, grande e piccola. Per il greco sono arrivati 30 punti e 19 rimbalzi, mentre lo statunitense ha totalizzato 25 punti. Anche la stella di Devin Booker brilla sul parquet del Fiserv Forum, ma i suoi 32 punti non sono bastati a Phoenix. Ottima gara anche per DeAndre Ayton e Kelly Oubre, entrambi in doppia cifra di punti e rimbalzi: Ayton 20+14, Oubre 15+10.

Vittoria più sofferta del previsto per i Rockets che staccano i Pelicans nell’ultima frazione per poi trionfare 117-109. Harden è stato nuovamente mostruoso e i suoi 40 punti e 10 rimbalzi recuperati, lo hanno dimostrato ampiamente. Inoltre per i padroni di casa, 22 punti a testa per Westbrook e McLemore. Quattro giocatori in doppia-doppia per i Pelicans, ma spiccano Ingram (28 punti e 12 rimbalzi) e Williamson (21 punti e 10 rimbalzi).

Infine, l’ultima gara della serata italiana ha visto i Raptors sbarazzarsi facilmente dei Bulls per 129-102. La prestazione più importante di questa gara è stata quella di Terence Davis che, dopo essere stato escluso dal roster per il “rising star game“, ha risposto alla grande sul campo. Il 22enne infatti, ha chiuso la sua gara con 31 punti. Per Chicago resta solo la costante Zach LaVine, che ha terminato l’incontro con 18 punti messi a segno.

Now THAT'S how you answer a snub pic.twitter.com/pVAcEBTAx9 — Toronto Raptors (@Raptors) February 2, 2020

Di seguito i risultati della notte:

DETROIT PISTONS (18-33) @ DENVER NUGGETS (34-16) 128-123

MILWAUKEE BUCKS (42-7) @ PHOENIX SUNS (20-29) 129-108

HOUSTON ROCKETS (31-18) @ NEW ORLEANS PELICANS (20-30) 117-109

TORONTO RAPTORS (36-14) @ CHICAGO BULLS (19-33) 129-102

©RIPRODUZIONE RISERVATA