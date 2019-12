NBA 2019/2020, risultati 26 Dicembre 2019: torna Doncic e sfiora la tripla doppia, vincono Utah e Knicks

6 le gare giocate nella notte NBA: si parte dalla Little Caesars Arena di Detroit dove i Pistons battono 132-102 i Wizards. 22 punti per Wood e doppia doppia per la coppia Drummond (14 punti e 10 rimbalzi) e Griffin (14 punti e 11 rimbalzi). Non una brillante prova dei Wizards, miglior realizzatore di squadra con 17 punti Pasecniks.

Serata storta per i Nets che al Barclays Center perdono 82-94 contro i meno quotati Knicks. Non basta la buona prova di Dinwiddie, New York si impone grazie ai 33 punti di Randle e alla doppia doppia di Robinson (10 punti e 10 rimbalzi).

Torna Luka Doncic ed è subito determinante nella vittoria di Dallas contro gli Spurs:102-98 con il talento sloveno che mette a segno 24 punti 10 rimbalzi e 8 assist. 17 punti per Hardaway e 13 per Finney-Smith. Miglior marcatore per San Antonio DeRozan con 21 punti.

Sconfitta in casa per i Thunder contro i Grizzlies: 97-110. Ancora assente Gallinari per il problema alla caviglia, non bastano comunque i 23 punti + 11 assist di Chris Paul e i 21 di Gilgeous-Alexander. Decisivi per i Grizzlies i 21 di Valanciunas e i 20 di Jackson. Vince dopo due tempi supplementari Minnesota contro i Kings: 104-105 il risultato al Golden 1 Center. Partita in equilibrio fino alla fine ma a spuntarla sono i Timberwolves grazie ai 21 punti di Dieng e la doppia doppia di Wiggins (18 punti e 10 rimbalzi). Nei Kings una complessiva buona prova di Holmes (20 punti, 18 rimbalzi) e di Barnes (11 punti e 10 rimbalzi) non basta ad evitare la sconfitta numero diciannove in stagione.

Netta vittoria per Utah contro Portland: 121-115 alla Vivint Smart Home Arena. Sugli scudi Mitchell con 35 punti e Gobert con 16 punti e 15 rimbalzi per Utah. Nei Blazers 34 punti per Lillard e doppia doppia per Simons (15 punti e 10 rimbalzi).

Di seguito i risultati della notte:

DETROIT PISTONS (12-20) @ WASHINGTON WIZARDS (9-21) 132-102

BROOKLYN NETS (16-14) @ NEW YORK KNICKS (8-24) 82-94

DALLAS MAVERICKS (20-10) @ SAN ANTONIO SPURS (12-18) 102-98

OKLAHOMA CITY THUNDER (15-15) @ MEMPHIS GRIZZLIES (12-20)

SACRAMENTO KINGS (12-19) @ MINNESOTA TIMBERWOLVES (11-19) 104-105 (DOPO DUE OVERTIME)

UTAH JAZZ (19-12) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (14-18) 121-115

