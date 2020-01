Nba 2019/2020, i risultati del 21 Gennaio 2020: vincono i Clippers nell’unico incontro di serata

Soltanto un match in programma nella notte NBA: quello disputato all’American Airlines Center di Dallas fra Mavericks e Clippers e terminato 107-110 per gli ospiti. Partita tirata fino all’ultimo decisa in volata da due triple di Shamet nei minuti finali; si stampa invece sul ferro la tripla di Hardaway che avrebbe dato il pareggio e overtime ai Mavs.

Sesta partita di fila senza Paul George ma per i Clippers ci pensa Leonard, autore di 36 punti e 11 rimbalzi, supportato da Shamet (18 punti e 3 rimbalzi). I Mavs si aggrappano all’enorme talento di Doncic che come al solito non delude: lo sloveno sfiora la tripla doppia (36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist). Alla serata storta dei Mavs si aggiunge anche l’infortunio di Powell, costretto a uscire per la rottura del tendine d’achille che lo terrà fuori per il resto della stagione.

Si ferma la striscia di 4 vittorie per Dallas, che resta comunque al quinto posto ad ovest. I Clippers fanno 31 vittorie in stagione e si stabilizzano al secondo posto della suddetta conference.

©RIPRODUZIONE RISERVATA