NBA 2019/20, Risultati 19 Gennaio: vittorie per Pacers e Spurs

NBA Sundays con il successo esterno di Indiana a Denver e con la vittoria di San Antonio su Miami

NBA – Nottata tranquilla nella Lega, con appena due partite in tabellone per gli NBA Sundays del 19 Gennaio 2020. Il programma è partito all’AT&T Center di San Antonio, dove gli Spurs di coach Popovich hanno ricevuto la visita dei Miami Heat di coach Spoelstra. Un match nel complesso molto equilibrato (massimo vantaggio per i locali +12 a 3’22” da fine primo tempo (46-58)), risolto nel finale anche da un paio di giocate di Marco Belinelli (12+7 rimbalzi in 21′). Finisce 102-107, con LaMarcus Aldridge top-scorer nei texani (21), coadiuvato da un DeMar DeRozan quasi in tripla-doppia (20+9 rimbalzi e 9 assist) e da Patty Mills (18+5 rimbalzi) in uscita dalla panchina. Non bastano agli ospiti Bam Adebayo (21+16 rimbalzi e 6 Assist) e Goran Dragic (19+5 rimbalzi).

Al Pepsi Center di Denver, invece, colpo esterno degli Indiana Pacers di coach McMillan, che la spuntano 115-107 sui Nuggets. Padroni di casa (30+10 rimbalzi per Nikola Jokic) a lungo avanti nel punteggio, pur senza mai staccare veramente gli avversari (massimo vantaggio +10 (47-57) dopo 1’25” di gioco nel terzo periodo). Il quarto periodo, così, diventa quello decisivo, con i Pacers che rifilano ben 41 punti ai Nuggets, a fronte di 26 subiti. La prima tripla-doppia in carriera di Domantas Sabonis (22+15 rimbalzi e 10 assist) spicca nei quattro ventelli realizzati dagli ospiti (24 per Doug McDermott, 22 e 8 assist per Malcolm Brogdon e 22 per TJ Warren).

Di seguito, il resoconto della notte:

MIAMI HEAT (29-13) @ SAN ANTONIO SPURS (18-23) 102-107

INDIANA PACERS (28-15) @ DENVER NUGGETS (29-13) 115-107

*Tra parentesi, i record delle varie squadre.

