NBA 2019/20 Risultati 13 Gennaio: è la serata degli italiani. Lakers devastanti

Vittorie interne per Lakers, Celtics, Pacers e Blazers. I Pelicans sbancano Detoit e i Kings cedono ai Magic. Chiude il successo di Oklahoma contro i Timberwolves.

Ben 7 partite hanno acceso questa notte di NBA. Partiamo dal successo al supplementare dei Pelicans sul campo dei Pistons per 110-117. Dopo che i quattro tempi regolamentari erano terminati in pareggio, New Orleans si è imposta per 15-8 nell’overtime, agguantando così la vittoria. Grande prestazione per Nicolò Melli che, partito titolare, ha chiuso con 20 punti a referto firmando il suo carreer-high. Il migliore dei Pelicans però, è stato Okafor con i suoi 25 punti e 14 rrimbalzi recuperati. Ai Pistons non sono bastati i 23 dalla panchina di Derrick Rose.

Grande prestazione per Nicolò Melli che, partito titolare, ha chiuso con 20 punti a referto firmando il suo carreer-high (foto da youtube.com)

Passiamo ora alla vittoria tra le mura amiche dei Pacers contro i Sixers per 101-95. Una rimonta ben orchestrata Warren e Brogdon (entrambi capaci di realizzare 21 punti), soprattutto nel terzo quarto, ha garantito ai locali il successo. Niente da fare per Philadelphia che nonostante i 24 punti di Simmons e i 23 di Richardson si è dovuta arrendere agli avversari per la seconda volta consecutiva.

I Celtics si impongono in casa sui Bulls per 113-101, conquistando così la loro 27^ vittoria in campionato. Ben 6 sono stati i giocatori ad andare in doppia cifra per Boston guidati da Tatum, 21 punti, e Brown, 19. Non è riuscita un’altra impresa a Chicago, ma ancora una volta Zach LaVine ha dimostrato di essere in una forma straordinaria. Questa notte ha messo a segno altri 30 punti, il migliore con distacco.

Dei grandi Kings si arrendono ai Magic nella sconfitta interna per 112-114. Il canestro a 1.1 secondi dalla fine della gara di Aaron Gordon ha consegnato la vittoria agli ospiti. Un peccato per Sacramento, visto che le cose sembravano incanalate sul binario giusto. Bjelica ha firmato il suo nuovo carreer high con 34 punti, mentre De’Aron Fox è andato vicino alla tripla doppia con 31 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. Dall’altra parte, Vucevic e Fournier non perdonano mettendo a segno rispettivamente 26 punti (+15 rimbalzi) e 25 punti.

Gran partita di Oklahoma e ottima vittoria ottenuta sul campo dei Timberwolves per 104-117. Due sono gli uomini simbolo dei Thunder in questo momento. Da una parte Gallinari che ha realizzato 30 punti, suo high score stagionale; dall’altra Gilgeous-Alexander e la sua tripla doppia da 20 punti, 20 rimbalzi e 10 assist. Per quanto riguarda Minnesota, il migliore viene dalla panchina e si tratta di Naz Reid, capace di chiudere con 20 punti a referto.

Due sono gli uomini simbolo dei Thunder in questo momento. Uno di questi è Gallinari che ha realizzato 30 punti, suo high score stagionale (foto da youtube.com)

Successo importante anche per i Blazers contro gli Hornets per 115-112. Lillard e McCollum trascinano Portland alla vittoria grazie ai loro 57 punti in due (30 per il numero 0 e 27 per il 3). Fondamentali tuttavia, sono stati anche i 16 di Tolliver, tutti arrivati negli ultimi 12 minuti. Gli Hornets si sono affidati a Graham e Rozier, ma non è bastato. Il primo ha messo a segno 27 punti + 10 assist; il secondo 25 punti. Doppia-doppia anche per Washington con 20 punti e 11 rimbalzi.

Infine, chiudiamo con la netta vittoria dei Lakers sui Cavaliers per 128-99. Partita senza storia che ha consegnato ai gialloviola la 33^ vittoria in questa NBA. Decisivi i 31 punti di LeBron James in una serata di grande spolvero anche per Howard, che ha chiuso con 21 punti e 15 rimbalzi. Nei Cavs brillano Love e Thompson, entrambi in doppia-doppia con 21 punti e 11 rimbalzi il primo; 17+10 il secondo.

Di seguito i risultati della notte:

DETROIT PISTONS (14-27) @ NEW ORLEANS PELICANS (15-26) 110-117

INDIANA PACERS (25-15) @ PHILADELPHIA 76ERS (25-16) 101-95

BOSTON CELTICS (27-11) @ CHICAGO BULLS (14-27) 113-101

MINNESOTA TIMBERWOLVES (15-24) @ OKLAHOMA CITY THUNDER (23-17) 104-117

SACRAMENTO KINGS (15-25) @ OLRANDO MAGIC (19-21) 112-114

PORTLAND TRAIL BLAZERS (17-24) @ CHARLOTTE HORNETS (15-28) 115-112

LOS ANGELES LAKERS (33-7) @ CLEVELAND CAVALIERS (12-28) 128-99

©RIPRODUZIONE RISERVATA